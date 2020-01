Ātruma pārsniegšana, bēgšana no policijas un mainītas numura zīmes – Valsts policija aiztur likumpārkāpēju

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles un Tukuma iecirkņu policijas darbinieki 9. janvāra priekšpusdienā aizturējuši ātruma pārsniedzēju bez derīgas vadītāja apliecības, kurš turklāt vēl bēga no policijas, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciālista p.i. Arlita Dolgā.

Valsts policija dara zināmu, ka 9. janvārī Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles iecirkņa Ceļu policijas ekipāža ar netrafarētu automašīnu veica ātruma kontroli uz autoceļa Rīga - Liepāja. Atrodoties Dobeles novada Annenieku pagastā, ap pulksten 11.07, virzienā no Liepājas uz Rīgu, tika fiksēts braukšanas ātruma mērījums 140 km/h vietā, kur atļautais maksimālais braukšanas ātrums ir 90 km/h. Policijas darbinieki pieņēma lēmumu apturēt šo automašīnu, ieslēdzot bākugunis, savukārt konkrētā automašīna, nesamazinot braukšanas ātrumu, pabrauca garām dienesta automašīnai un, palielinot braukšanas ātrumu, devās Rīgas virzienā.

Dobeles policijas ekipāža veica apgriešanās manevru un uzsāka pakaļdzīšanos, ziņojot par to reģionālajam operatīvās vadības dienestam. Braukšanas ātrumu pārsniegusī automašīna “Opel Vectra Caravan” nogriezās uz ceļa Dobele – Lestene – Tukums. Dobeles policijas ekipāža turpināja sekot minētajai automašīnai, no Dobeles novada pārbraucot Tukuma novada administratīvajā teritorijā, līdz Lestenes pagastā vienā no ceļiem automašīnai “Opel Vectra Caravan” priekšā izbrauca trafarēta, ar ieslēgtu gaismas un skaņas signālu aprīkota Tukuma policijas ekipāžas automašīna, kā rezultātā notika sadursme – automašīna “Opel Vectra Caravan” nebremzējot ietriecās Tukuma policijas ekipāžas automašīnā. Sadursmes trieciena rezultātā automašīna “Opel Vectra Caravan” nobrauca no ceļa un iebrauca kokā.

Policijā tika noskaidrota automašīnas “Opel Vectra Caravan” vadītāja identitāte. Pie stūres bija sēdies 1996. gadā dzimis vīrietis. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde norāda, ka automašīnas “Opel Vectra Caravan” vadītājs bija sēdies pie stūres bez derīgas vadītāja apliecības un pārsniedzis maksimāli atļauto braukšanas ātrumu, par ko ticis sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Tāpat atsevišķs administratīvā pārkāpuma protokols tika sastādīts par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu. Par nepakļaušanos policijas darbinieka norādījumam apturēt automašīnu ( bēgšanu) jālemj kompetentai tiesībsargājošajai institūcijai - tiesai. Pārbaudot datus par minēto automašīnu, tika konstatēts, ka automašīnai “Opel Vectra Caravan” bija piestiprinātas citas automašīnas valsts numura zīmes, par ko vadītājam būs jāatbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Policija turpina skaidrot notikušā apstākļus, tostarp vīrieša rīcības motīvus.

Foto: ilustratīvs foto no arhīva