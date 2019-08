Bērni ceļu satiksmē ir ikviena atbildība; vakar negadījumos cietuši pieci bērni

Vakar vairākos ceļu satiksmes negadījumos Rīgas reģionā cietuši pieci bērni, tostarp arī pirmsskolas vecuma. Negadījumu iemeslus policija šobrīd skaidro, bet vienlaikus uzsver, ka ir ļoti būtiski vecākiem pārrunāt un parādīt atvasēm, kā droši pārvietoties satiksmē. Ņemot vērā, ka līdz ar jaunā skolas gada sākumu ceļu satiksmē daudz intensīvāk pārvietosies bērni, arī autovadītājiem jābūt uzmanīgiem. Tāpat pieaugušajiem svarīgi atcerēties par drošu bērnu pārvadāšanu, viņus piesprādzējot vai izmantojot bērnu sēdeklīšus, informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Simona Grāvīte.

Līdz ar jaunā mācību gada sākšanos, skolēni, kuri pavadījuši brīvdienas laukos, atgriežas pilsētās, un bieži viņiem ir piemirsusies pilsētas satiksme un ceļu satiksmes noteikumi, savukārt autovadītāji, iespējams, atraduši no tik intensīvas satiksmes. Rūpēs par skolēnu drošību arī policija iespēju robežās pastiprināti uzraudzīs satiksmi pie izglītības iestādēm.

Vakar ceļu satiksmes negadījumos Rīgas reģionā cietuši pieci bērni. Divos gadījumos noticis uzbraukums gājējam, vienā no tiem – sešgadīgam zēnam. Tāpat trīs negadījumos cietuši nepilngadīgi velosipēdisti. Sākotnējā informācija liecina, ka vienā negadījumā kāds pasažieru autobusa vadītājs, veicot kreiso pagriezienu, uz gājēju pārejas uzbrauca nepilngadīgam velosipēdistam, savukārt citā, kāda astoņgadīga meitene, pagalmā veicot pagriezienu ar velosipēdu, no tā krita, jo nobijās no automašīnas, kura tobrīd arī tur brauca. Tas nepārprotami liecina, cik svarīgi ir atkārtot ceļu satiksmes noteikumus un citus drošības jautājumus gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Lai ikdienas gaitas un ceļš uz skolu būtu daudz drošāks, Valsts policija aicina vecākus jau savlaicīgi saviem bērniem atgādināt ceļu satiksmes noteikumus, kuri jāievēro, piedaloties ceļu satiksmē. Ja bērns uz skolu dosies patstāvīgi, policija aicina vecākus izstaigāt ceļu uz skolu kopā ar bērnu, vēršot viņa uzmanību uz bīstamākajām vietām un noteikumiem, kas šajās vietās jāievēro. Tāpat vecāki tiek aicināti ar bērniem pārrunāt kā rūpēties par savu drošību ceļu satiksmē, piemēram, aizsargķiveres lietošanu, braucot ar velosipēdiem un skrejriteņiem, kā arī drošības jostu lietošanu un citus veidus.

Valsts policija novērojusi, ka daudziem pieaugušajiem drošības jostu lietošana nešķiet svarīga, demonstrējot to ar savu attieksmi, nepiesprādzējot savus bērnus. “Tas nevar būt attieksmes jautājums, tas ir dzīvības un veselības jautājums. Uz ceļa situācija var mainīties jebkurā brīdī,” norāda Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.

Valsts policijas pieredze liecina, ka joprojām notiek negadījumi, kuros cieš bērni tāpēc, ka viņi nav bijuši piesprādzēti vai nav atradušies bērnu sēdeklītī. “Mēs bieži atgādinām un uzsveram, cik ļoti svarīgi ir parūpēties par bērnu drošību, pārvadājot tos transportlīdzeklī. Un tas ir absurdi, ka vēl aizvien nākas saskarties ar bezatbildīgiem un vienaldzīgiem pieaugušajiem, kuri tik pašsaprotamas lietas, kā bērna piesprādzēšana vai iesēdināšana sēdeklīti, neizpilda. Nav svarīgi – simts metri vai simts kilometri, par bērna drošību jādomā vienmēr,” uzsver N. Krapsis.

Foto: pixabay.com