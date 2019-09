Brīvdienās Zemgalē izglābti pieci purvā un mežā apmaldījušies cilvēki

Aizvadītajās trijās diennaktīs, no 6.septembra pulksten 6.30 līdz 9.septembra pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 10 izsaukumus – 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, deviņus uz glābšanas darbiem un vēl pieci izsaukumi bija maldinājums, informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Zemgales reģionā Viktorija Gribuste.

Sestdien, pulksten 20.27, VUGD saņēma informāciju, ka Jelgavas novada Zaļenieku pagastā izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg neapsaimniekota kūts 120 kvadrātmetru platībā . Ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmām nosargāt piebūvēto saimniecības ēku. Ugunsgrēka dzēšanas darbus apgrūtināja tas, ka tuvākā ūdens ņemšanas vieta atradās divu kilometru attālumā. Dzēšanas darbi noslēdzās pulksten 00.22.

Svētdien pulksten 22.28 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Engures novadu, kur dzīvojamā mājā bija jūtama dūmu smaka no viena dzīvokļa. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens 0,05 kvadrātmetru platībā un tas radījis sadūmojumu. Vienā no dzīvokļa telpām atradās aizmidzis cilvēks, kuru ugunsdzēsēji glābēji atmodināja un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem apskatei.

Brīvdienās ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama divos gadījumos, kad cilvēki bija apmaldījušies purvā un mežā. Sestdien, pulksten 14.57, tika saņemts izsaukums uz Jēkabpils novada Ābeļu pagastu, kur četri cilvēki bija apmaldījušies purvā. Savukārt, svētdien, pulksten. 10.30, VUGD saņēma izsaukumu uz Vecumnieku novada Vecumnieku pagastu, kur cilvēks bija apmaldījies mežā. Abos gadījumos, izmantojot automašīnas skaņas signālu un uzturot telefona sarunu ar cilvēkiem, tika norādīts pareizais virziens izejai no purva un meža.

Ik gadu ugunsdzēsēji glābēji palīdz cilvēkiem, kuri apmaldījušies mežos vai purvos. Iemesli, kādēļ cilvēki apmaldās, ir dažādi – kāds aizraujas ar sēņošanu un ogošanu un nepamana, kur aizgājis, bet cits uzticas ierīcēm, kuras izlādējas vai sēņo un pastaigājas sev nepazīstamās vietās. VUGD aicina iedzīvotājus, dodoties mežā vai purvā, neaizmirst par drošību, bet, ja gadās apmaldīties, tad nekavējoties zvanīt 112!

Foto: no arhīva