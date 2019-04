Deputāta Orlova dusmas par pusaudžu izdarībām vērtē policija

Saistībā ar iejaukšanos jauniešu konfliktā Ānē un iespējamo vardarbību Valsts policija ierosinājusi administratīvo procesu, kurā iesaistīts Ozolnieku novada domes deputāts Igors Orlovs. Pats viņš noliedz, ka būtu iesitis 16 gadu vecam jaunietim, taču Jelgavas slimnīcā puisim konstatēts viegls sejas sasitums. Savukārt cietušā tēvs pastāv uz to, ka pieaugušu vīrieti, turklāt vēl novada domes deputātu, par izdarīto vajag sodīt, citādi, viņaprāt, līdzīga vardarbība var atkārtoties.

Meita slēpās no tēva

Sarunā ar “Ziņām” deputāts I.Orlovs teic, ka nekāda konflikta nav bijis. Viņš bijis uztraucies par to, ka meita 10. aprīļa pēcpusdienā neatbild uz zvaniem. “Es parasti viņu ar auto vedu uz treniņiem mākslas vingrošanā, bet šoreiz meita bija pazudusi Tas mani uztrauca, jo meitai vēl nav pat četrpadsmit gadu, un es sāku viņu meklēt,” savu notikušā versiju stāsta I.Orlovs. Šajos meklējumos viņam palīdzēja meitas draudzene. Viņai bija ziņas, ka meitene ir paslēpusies no tēva kāda skolasbiedra dzīvoklī. I.Orlovs Ānes jauniešu centrā sameklējis šo puisi un piespiedis doties uz dzīvokli un atvērt durvis. Kad I.Orlovs atklājis, ka dzīvoklī atrodas viņa meita, izsaucis policiju, jo tēvam bijušas aizdomas, ka meita tur ieslēgta ar varu. Iespējams, tajā brīdī sešpadsmitgadīgais puisis ieguvis sejas sasitumu, kas slimnīcā tika uzņemts rentgenā. I.Orlovs roku palaišanu gan noliedz: “Es taču pats izsaucu policiju. Vai tad es to darītu, ja būtu jaunietim iesitis!”

