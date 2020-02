Dienas laikā – protokoli 44 autovadītājiem

Vienas dienas laikā, pastiprināti uzraugot ceļu satiksmi, Zemgalē administratīvā pārkāpuma protokoli noformēti 44 autovadītājiem un 59 gājējiem, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Īpašu uzmanību policisti pievērsuši transportlīdzekļu riepu protektora dziļumam un tam, vai gājēji diennakts tumšajā laikā izmanto gaismu atstarojošus elementus.

Kopumā Zemgales reģionā tika pārbaudīti 1596 transportlīdzekļi, no kuriem 235 – Jelgavā, 630 –Bauskā, 452 – Jēkabpilī, 22 – Dobelē, 212 – Aizkrauklē un 45 – Tukumā. Kontroles laikā 44 autovadītājiem tika noformēti administratīvie pārkāpumu protokoli, puse no tiem – Jēkabpilī.

Tāpat pastiprinātās kontroles laikā noformēti 59 administratīvā pārkāpumu protokoli gājējiem, no tiem Jelgavā – 12, Jēkabpilī – 14, Aizkrauklē – deviņi un Bauskā – 24.

Par fiksēto pārkāpumu būtību policija sīkāku informāciju nesniedza.

Janvārī Zemgales reģionā ceļu satiksmes negadījumos ir cietuši pieci gājēji, tādēļ policija atgādina, ka gan ārpus apdzīvotām vietām, gan pilsētvidē gājējiem ir jārūpējas par savu redzamību.



Foto: no arhīva