Februārī Dobelē sāks skatīt lietu par marihuānas audzēšanu Lietuvas pierobežā

Zemgales rajona tiesa Dobelē 11.februārī sāks skatīt krimināllietu pret diviem vīriešiem, kas Lietuvas pierobežā audzējuši marihuānu, noskaidroja aģentūra LETA.

Prokuratūra lietu nodevusi tiesai 2018.gada 19.oktobrī, un pirmā tiesas sēde plānota 11.februārī, aģentūru LETA informēja Prokuratūras pārstāve Una Rēķe.

Tiesas publiskotā informācija liecina, ka apsūdzētie lietā ir Renārs Jākobsons un Denijs Kuzma.

Abi vīrieši ir apsūdzēti par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu grupā, par ko maksimālais sods ir brīvības atņemšana līdz pieciem gadiem. Tāpat vienam no apsūdzētajiem celta apsūdzība par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt, par ko var sodīt arī ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem.

2018.gada martā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersonas, veicot kratīšanu kādas mājas teritorijā Lietuvas pierobežā, atklāja, ka siltumnīcā ir ierīkota marihuānas audzētava.

Vienā no siltumnīcas telpām atradās apmēram 50 centimetrus gari 663 marihuānas stādi, kā arī viss nepieciešamais to audzēšanai - siltumapgāde, ūdens apgāde, ventilācija, gaisa kondicionēšana, elektroapgādes ierīces, gaisa temperatūras mērīšanas termometri, puķu podi un citi priekšmeti, kas apskates laikā izņemti. Kriminālprocesa ietvaros izņemtie augi tika nosūtīti ķīmiskajai ekspertīzei. Ekspertu atzinums apstiprināja, ka izņemtie augi ir kanabiss jeb marihuāna. To kopējais daudzums ir septiņi kilogrami.

Noziegumā iesaistītās personas - 1974.gadā un 1985.gadā dzimušie Latvijas pilsoņi - izmeklēšanas gaitā atzīti par aizdomās turētajiem.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika veiktas visas nepieciešamās izmeklēšanas darbības, lai iegūtu pietiekamu pierādījumu kopumu un kriminālprocesu varētu nodot kriminālvajāšanas uzsākšanai.

2018.gada 8.oktobrī kriminālprocess nosūtīts Dobeles rajona prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc Krimināllikuma 253.panta pirmajā daļā un 256.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm, un prokuratūra lietu nodevusi tiesai.

