Garbara lietā aizturētais Peilāns un otrs uzņēmuma darbinieks tiesas zāli atstāj uz brīvām kājām (papildināta)

Iekšējās drošības biroja (IDB) sāktajā kriminālprocesā aizturētais SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" ("Igate") valdes priekšsēdētājs un līdzīpašnieks Māris Peilāns, kuram procesa virzītājs bija lūdzis piemērot apcietinājumu, šodien tiesas sēžu zāli atstāja uz brīvām kājām, novēroja aģentūra LETA.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien aiz slēgtām durvīm vērtēja, vai Peilānam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu. Kā novēroja LETA, uz tiesas sēžu zāli uzņēmējs tika atvests, saslēgts rokudzelžos, taču dažas stundas vēlāk viņš no tiesas sēžu zāles izgāja bez rokudzelžiem un devās prom advokāta pavadībā.

Ne pats Peilāns, ne viņa advokāts Āris Bočs aģentūrai LETA uz jautājumiem neatbildēja, tostarp arī nekomentēja tiesas nolemto.

Savukārt "Igates" pārstāvis Jānis Stundiņš aģentūrai LETA norādīja, ka Peilānam nav piemērots nekāds drošības līdzeklis.

Tiesa trešdien arī vērtēja, vai piemērot apcietinājumu vēl vienam "Igates" darbiniekam. Arī viņam tiesa nolēma apcietinājumu nepiemērot. Stundiņš atturējās aģentūrai LETA atklāt otras uzņēmumā aizturētās personas uzvārdu un ieņemamo amatu, tomēr sacīja, ka viņam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.





Likums paredz tiesības IDB tiesas lēmumus pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.





"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" pieder uzņēmumam "Igate-M", kurā 50% kapitāla daļu pieder Madaram Radželim, 40% - Mārim Peilānam, bet 10% - Evai Peilānei. Kompānijas apgrozījums 2018.gadā bija 43,047 miljoni eiro, kas ir par 74,6% vairāk nekā 2017.gadā, bet uzņēmuma peļņa pieauga 4,9 reizes, sasniedzot 2,925 miljonus eiro.

Jau ziņots, ka IDB otrdien līdz ar bijušo Valsts robežsardzes (VRS) priekšnieku Normundu Garbaru aizturējuši divus SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" ("Igate") darbiniekus.

2015.gadā VRS noslēdza ar SIA "Ceļu būvniecības sabiedrību "Igate"" vienošanos par valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvi gar robežu. Valdība 2017.gada oktobrī atļāva Iekšlietu ministrijai (IeM) uzņemties ilgtermiņa saistības, lai laika posmā no 2017.gada līdz 2020.gadam varētu novirzīt vairāk nekā 31 miljonu eiro Latvijas robežu ar Krieviju un Baltkrieviju stiprināšanai.

Plānotie izdevumi paredzēja trīs gadu laikā novirzīt ne vairāk kā 20 557 173 eiro valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas un Krievijas robežu un ne vairāk kā 10 682 585 eiro šādam pašam mērķim gar Latvijas un Baltkrievijas robežu.

IDB aģentūru LETA informēja, ka birojs aizturējis VRS Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes priekšnieka vietnieku, bijušo VRS priekšnieku, kā arī divus ceļu būves uzņēmuma pārstāvjus aizdomās par noziegumiem būvniecības procesos, kas veikti robežsardzes un uzņēmuma noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros par Latvijas un Krievijas robežas joslas infrastruktūras izbūvi un Latvijas un Baltkrievijas robežu ierīkošanu.

Kriminālprocesā vēl vienam robežsardzes darbiniekam piemērots personas, pret kuru sākts kriminālprocess, statuss.

Būvniecības procesā konstatētas iespējamas neatbilstības tehniskajai specifikācijai, kā arī tika pieļauta patvaļīga koku izciršana robežjoslā. Savukārt uzņēmuma finanšu darījumos saskatāmas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmes, par ko arī sākta izmeklēšana, norādīja IDB.

Garbars šī gada janvārī atvaļinājās no robežsardzes. Ģenerālis Garbars VRS vadīja no 2009.gada, pirms tam viņš no 2008.gada bija VRS Rīgas pārvaldes priekšnieks.

Tāpat vēstīts, ka nesen Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) lietā par iespējamu korupciju Dobeles novada pašvaldībā veicis kratīšanu uzņēmumā "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" un nopratinājis uzņēmuma darbiniekus. KNAB toreiz aizdomās par kukuļņemšanu no būvfirmas īpašnieka Radžeļa aizturējis Dobeles novada pašvaldības iepirkumu komisijas priekšsēdētāju Lailu Šereiko. Lietā iesaistītas vēl divas personas.

Radželis neatzīst kukuļdošanu.

Foto: no arhīva