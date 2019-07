Jelgavā ugunsgrēkā izglābti trīs cilvēki

Aizvadītajā diennaktī, no šā gada 4.jūlija pulksten 6.30 līdz 5.jūlija pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma astoņus izsaukumus, četrus uz ugunsgrēku dzēšanu, divus uz glābšanas darbiem un vēl divi izsaukumi bija maldinājums, informē VUGD.

Pulksten 00.38 Jelgavas ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Kārļa ielu Jelgavā, kur divstāvu koka ēkā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka degšana norisinās kāpņu telpā un bēniņos, tādējādi iesprostojot cilvēkus dzīvokļos.

Ar kāpņu palīdzību no ēkas otrā stāva ugunsdzēsēji glābēji izglāba divus cilvēkus, bet vēl viens cilvēks tika izglābts no pirmā stāva, viņu izceļot no loga. Vēl 11 cilvēki bija evakuējušies pašu spēkiem pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. Kopējā degšanas platība bija 40,5 kvadrātmetri. Dzēšanas darbi noslēdzās pulksten 3.35.

VUGD aicina ikvienu iedzīvotāju parūpēties par savu drošību un uzstādīt mājoklī vismaz vienu dūmu detektoru, kurš, reaģējot uz ugunsgrēkā radušos sadūmojum, ar ilgu un skaļu signālu brīdinās par izcēlušos nelaimi, tādejādi pievēršot cilvēku uzmanību, ļaujot pašiem izglābties un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.

No 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, tāpēc VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku drošību uz vēlāku laiku un jau šodien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru.

Foto: no arhīva