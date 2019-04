Jelgavā un Ozolnieku novadā policisti atsavina nelegālās akcizētās preces

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas darbinieki, šā gada aprīļa sākumā, strādājot nelegālo akcizēto preču aprites apkarošanas jomā, uzsāktā kriminālprocesa ietvaros veica sankcionētu kratīšanu kāda vīrieša dzīvesvietā Jelgavā.

Kratīšanas laikā policisti atsavināja 80 litrus bezkrāsaina šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku, kas bija pildīts četrās 20 litra tilpuma kannās. Papildus tam, policisti atsavināja arī alkohola izgatavošanas aparātu. Izņemtais šķidrums nosūtīts uz ekspertīzi. Aizturētais vīrietis jau agrāk bija nonācis policijas redzeslokā, un viņam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Ieva Sietniece.

Krimināllikuma 221.1 panta 1.daļa nosaka, ka par nelegāli izgatavotu (ražotu) vai viltotu alkoholisko dzērienu vai spirtu saturošu šķidrumu, kuri nav alkoholiskie dzērieni, bet kurus piedāvā kā alkoholiskos dzērienus (nelikumīgi alkoholiskie dzērieni), realizāciju — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Savukārt Ozolnieku novada Cenu pagastā, administratīvās lietvedības ietvaros, Kārtības policijas nodaļas darbinieki veica pārbaudes divu sieviešu dzīvesvietās. Vienā dzīvesvietā atsavināja 2800 cigaretes, bet otrā dzīvesvietā - 1200 cigaretes bez Latvijas akcīzes markām.

Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 169.3 pants nosaka, ka par ar akcīzes nodokli apliekamo preču (to skaitā preču, kurām piemērojams akcīzes nodokļa atbrīvojums vai atvieglojums) iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas (pārvadāšanas) noteikumu pārkāpšanu, kā arī par citiem šo preču aprites noteikumu pārkāpumiem, uzliek naudas sodu — fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt eiro, konfiscējot šīs preces un to pārvietošanai (pārvadāšanai) izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Policija turpina pastiprināti strādāt nelegālo akcizēto preču aprites apkarošanas jomā un lūdz iedzīvotājus ziņot, ja ir informācija par nelegālo akcizēto preču tirdzniecību, uzglabāšanu vai pārvadāšanu, zvanot pa tālruni 110.

Foto: Valsts policija