Šonedēļ, veicot vērienīgu izmeklēšanu, Valsts policija (VP) Jelgavas novadā konstatēja nelegālo cigarešu ražotni, kas bija profesionāli izveidota un aprīkota ar modernām cigarešu izgatavošanas iekārtām, un ir viena no lielākajām nelegālo cigarešu ražotnēm valsts vēsturē, aģentūru LETA informēja VP pārstāve Lāsma Kursīte.

Policija bija ieguvusi informāciju par nelegālo cigarešu iespējamu ražošanu Jelgavas novadā. Gada sākumā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221.panta trešās daļas - par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvadāšanu un realizāciju, ja tas izdarīts lielā apmērā.Kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā šonedēļ kādā angārā Jelgavas novadā veikta kratīšana.

Atklājās, ka angāra telpas ir speciāli pielāgotas cigarešu izgatavošanai. Tās bija moderni izveidotas un aprīkotas ar visām nepieciešamajām iekārtām.Kopumā kratīšanas laikā VP darbinieki konstatēja un atsavināja 7 387 696 "Prince" markas cigarešu un tabaku, kuras aptuvenais svars ir 20 160 kilogramu.

Visi tabakas izstrādājumi bija bez akcīzes markām.Kratīšanas laikā izņemtas arī iekārtas, kuras bija paredzētas nelegālo cigarešu izgatavošanai un iepakošanai. Tāpat nelegālo cigarešu rūpnīcā atrastas izejvielas to izgatavošanai - tabaka, folija, polietilēns, cigarešu filtri, kā arī citi izejvielu materiāli. Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu policisti aizturēja 11 personas, vecumā no 25 līdz 55 gadiem. Astoņi no aizturētajiem ir ārvalstnieki. Personas iepriekš nebija nonākušas policijas redzeslokā.

Daugavpils tiesa lēma visām aizturētajām personām piemērot ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus.Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka nelegālā cigarešu ražotne varētu būt darbojusies aptuveni gadu. Tajā ražotās cigaretes, visticamāk, bijušas paredzētas realizēšanai ārpus valsts robežām.

Policija skaidro precīzus notikušā apstākļus, tostarp aizdomās turēto personu lomas izdarītajā noziegumā. Par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvadāšanu vai realizāciju, ja tas izdarīts lielā apmērā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.



Foto: delfi.lv