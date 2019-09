Jelgavas novada Vircavas pagastā dega ferma; dzēšanas darbu laikā cieš ugunsdzēsējs

Aizvadītajās trijās diennaktīs, no 30.augusta pulksten 6.30 līdz 2.septembra pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 16 izsaukumu – septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu, sešus uz glābšanas darbiem un vēl trīs izsaukumi bija maldinājumi, informē VUGD.

Svētdien, puksten 11.50, VUGD saņēma informāciju, ka Jelgavas novada Vircavas pagastā deg ferma. Jau tuvojoties notikuma vietai, ugunsdzēsēji glābēji redzēja, ka vairāk nekā puse no vienstāvu mūra ēkas deg ar atklātu liesmu un tai ir iebrucis griestu pārsegums un jumts. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas evakuēja 20 cūkas. Ugunsgrēka dzēšanas darbus apgrūtināja lielaisvējš, karstums un tas, ka tuvumā esošais dīķis bija pārāk sekls, tāpēc ūdens tika nodrošināts ar pievešanu. Ēkas kopējā platība bija 700 kvadrātmetri. Degšanas platība bija 450 kvadrātmetri no tiem 100 kvadrātmetri - telpas, kurā uzturējās mājlopi, bet atlikušās telpas tika izmantotas saimnieciskiem darbiem. Dzēšanas darbu laikā cieta viens ugunsdzēsējs glābējs, kas tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Ugunsgrēka dzēšanas darbi noslēdzās pulksten 21.53 un tajos piedalījās 19 ugunsdzēsēji glābēji no Elejas, Jelgavas un Bauskas.





Foto: no arhīva