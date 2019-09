Jelgavas novada Vircavas pagastā dega ferma; dzēšanas darbu laikā cieš ugunsdzēsējs (papildināta)

Aizvadītajās trijās diennaktīs, no 30.augusta pulksten 6.30 līdz 2.septembra pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 16 izsaukumu – septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu, sešus uz glābšanas darbiem un vēl trīs izsaukumi bija maldinājumi, informē VUGD.

Svētdien, puksten 11.50, VUGD saņēma informāciju, ka Jelgavas novada Vircavas pagastā deg ferma. Jau tuvojoties notikuma vietai, ugunsdzēsēji glābēji redzēja, ka vairāk nekā puse no vienstāvu mūra ēkas deg ar atklātu liesmu un tai ir iebrucis griestu pārsegums un jumts. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas evakuēja 20 cūkas. Ugunsgrēka dzēšanas darbus apgrūtināja lielaisvējš, karstums un tas, ka tuvumā esošais dīķis bija pārāk sekls, tāpēc ūdens tika nodrošināts ar pievešanu. Ēkas kopējā platība bija 700 kvadrātmetri. Degšanas platība bija 450 kvadrātmetri no tiem 100 kvadrātmetri - telpas, kurā uzturējās mājlopi, bet atlikušās telpas tika izmantotas saimnieciskiem darbiem. Dzēšanas darbu laikā cieta viens ugunsdzēsējs glābējs, kas tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Ugunsgrēka dzēšanas darbi noslēdzās pulksten 21.53 un tajos piedalījās 19 ugunsdzēsēji glābēji no Elejas, Jelgavas un Bauskas.

Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone aģentūru LETA informēja, ka ugunsgrēks izcēlies fermā, kas pieder Jelgavas Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo draudzei. Palīgsaimniecības ēka 675 kvadrātmetru platībā atrodas uz pašvaldības zemes, ko draudze no pašvaldības nomā. Tiek pieļauts, ka ugunsgrēkam ir saistība ar krāsni, kas atradās kūtī.

"Izceļoties ugunsgrēkam, kūtī bija lopi, taču cilvēki bija ātri reaģējuši, izvedot dzīvniekus laukā, līdz ar to var teikt, ka neviena dzīvā radība nav cietusi. Ēka gan liesmās cietusi pamatīgi, palikušas vien krāsmatas ar ķieģeļu sienām," komentēja pašvaldības pārstāve.

Zaudējumi vēl tiek aprēķināti, līdz ar to arī nav zināms, vai būs nepieciešama kāda palīdzība no pašvaldības.





Foto: no arhīva