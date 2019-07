Jelgavas policisti atsavina ievērojamu daudzumu nelegālo cigarešu

Pagājušajā nedēļā, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa policisti pastiprināti strādāja nelegālo akcizēto preču aprites apkarošanas jomā Jelgavā un Jelgavas novadā. Administratīvās lietvedības ietvaros, policisti veica pārbaudes četrās personu dzīvesvietās Jelgavā, kur kopumā atsavināja 5283 nelegālās cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām un nelegālo alkoholu. Vienā no dzīvesvietām, kādai personai policisti atsavināja 3020 nelegālās cigaretes un 11,8 litrus nelegālā alkohola, savukārt citas personas dzīvesvietā atsavināja 1980 nelegālās cigaretes. Papildus tam, nelielā daudzumā nelegālās cigaretes policisti atsavināja vēl divās personu dzīvesvietās, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Ieva Sietniece.

Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 169.3 pants paredz, ka par ar akcīzes nodokli apliekamo preču (to skaitā preču, kurām piemērojams akcīzes nodokļa atbrīvojums vai atvieglojums) iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas (pārvadāšanas) noteikumu pārkāpšanu, kā arī par citiem šo preču aprites noteikumu pārkāpumiem – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām – no septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt eiro, konfiscējot šīs preces un to pārvietošanai (pārvadāšanai) izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Policija turpina pastiprināti strādāt nelegālo akcizēto preču aprites apkarošanas jomā un lūdz iedzīvotājus ziņot, ja ir informācija par nelegālo akcizēto preču tirdzniecību, uzglabāšanu vai pārvietošanu, zvanot pa tālruni 110. Nelegālo akcizēto preču tirdzniecības vietas var ātri un ērti atzīmēt arī Iekšlietu ministrijas interaktīvajā kartē http://www.ic.iem.gov.lv/gis2/

Foto: Valsts policija