Jelgavas policisti par sievietes aplaupīšanu “pa karstām pēdām” aiztur divus laupītājus

Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Jelgavā dienas laikā kādā privātmājā, pielietojot fizisku spēku, aplaupīta sieviete. Par minēto faktu “pa karstām pēdām” aizturēti divi vīrieši, kas jau agrāk nonākuši policijas redzeslokā. Par notikušo ierosināts kriminālprocess, izmeklēšana turpinās, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Arlita Dolgā.

17.jūlijā pulksten 15.07 Jelgavas policijas iecirkņa dežūrdaļā tika saņemta informācija, ka, iekļūstot dzīvojamā mājā un pielietojot vardarbību pret 1952.gadā dzimušu sievieti, tika nolaupīta nauda un personīgās mantas. Policija nekavējoties uzsāka operatīvās meklēšanas pasākumus un procesuālās darbības vainīgo personu noskaidrošanai.

Pēc sākotnējās informācijas cietusī norādīja, ka tikusi nolaupīta nauda un mobilais tālrunis. Policijas darbinieki uz vietas konstatēja, ka sievietei tikuši nodarīti miesas bojājumi. Tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde un sniegta medicīniskā palīdzība. Policija cietušai personai noteikusi tiesu medicīnisko ekspertīzi.

Veicot operatīvās darbības un meklēšanas pasākumus, Jelgavas iecirkņa darbinieki, sadarbībā ar Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja darbiniekiem, dažu stundu laikā “pa karstām pēdām” aizturēja divus vīriešus, kuri veikuši minēto laupīšanu. Agrāk šīs personas jau bija nonākušas policijas redzeslokā par mantiskiem noziedzīgiem nodarījumiem. Pie aizturētajām personām tika atrastas nolaupītās mantas un nauda, kas izņemtas procesa ietvaros. Aizturētās personas atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā.

Policija ierosinājusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 176.panta otrās daļas – par laupīšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa laupīšanu. Par to paredzēta atbildība ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un pieskatīt gan savus, gan arī kaimiņa īpašumus un mantu. Ja redziet ko aizdomīgu, lūgums zvanīt 110.

Foto: Valsts policija