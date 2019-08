Pirmdien ugunsdzēsēji praktisko nodarbību laikā Ozolnieku ūdenstilpē izglābuši vairākus slīkstošus cilvēkus, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Viktorija Gribuste.

Pirmdienas pēcpusdienā trīs Jelgavas daļas glābēji devušies uz ikmēneša ūdenslīdēju praktiskajām nodarbībām Ozolnieku ezerā. Neilgi pēc ierašanās, kad glābēji gatavojuši aprīkojumu un ģērbās hidrotērpos, viņi izdzirdējuši palīgā saucienus.

"Pārlūkojot ūdenstilpni, apmēram 30 metru attālumā no krasta viņi ieraudzīja, ka slīkst divi cilvēki. Viens no viņiem jau bija bez spēka un ik pa brīdim pazuda zem ūdens. Divi glābēji metās ūdenī un peldēja līdz nelaimē nokļuvušajiem, savukārt trešais paņēma un iemeta ūdenī glābšanas riņķi. Pie viena no slīkstošajiem vienlaicīgi piepeldēja glābējs un viens no iedzīvotājiem, kas bija pamanījis nelaimi," notikušo aprakstīja VUGD pārstāve.

Savukārt otrs ugunsdzēsējs piepeldējis pie otra slīkstošā un peldus, turoties pie glābšanas riņķa, nogādājis viņu krastā. Abi izglābtie tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Izglābtie vēlāk stāstījuši, ka viņi vēlējušies aizpeldēt līdz ezera laipai un atpakaļ, bet atpakaļceļā pietrūcis spēka un viens no viņiem sācis slīkt, savukārt otru bija pārņēmušas bailes un šoks par notiekošo.

VUGD aicina cilvēkus objektīvi izvērtēt savus spēkus un nepeldēt tālu no krasta.

Foto: no arhīva