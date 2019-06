Līgo naktī nodeg māja

Aizvadītajās svētku brīvdienās, no 22.jūnija pulksten 6.30 līdz 25.jūnija pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 44 izsaukumus, no kuriem 25 uz ugunsgrēku dzēšanu, vienu uz glābšanas darbiem un vēl 18 no izsaukumiem bija maldinoši, informē VUGD.

Līgo svētku vakarā VUGD saņēma izsaukumus uz vairākiem ugunsgrēkiem. Pulksten 21.15 Jelgavas ugunsdzēsēji glābēji devās uz Miezītes ceļu Jelgavā, kur dega divas atsevišķas zaru kaudzes 100 kvadrātmetru platībā. Pulksten 23.05 tika saņemts izsaukums uz Vircavas pagastu Jelgavas novadā, kur dega riepas, vadi, sadzīves atkritumi un zari 10 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no liesmām nosargāja kokmateriālus, kuri atradās tikai četru metru attālumā no ugunsgrēka.

Naktī no svētdienas uz pirmdienu, pulksten 3.27, Jelgavas un Kalnciema ugunsdzēsēji glābēji devās uz Jelgavas novada Valgundes pagastu, kur dega divstāvu dzīvojamā māja. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka māja jau deg pilnā platībā ar atklātu liesmu un tai jau ir iebrucis jumts. Kopējā degšanas platība bija 200 kvadrātmetri. Dzēšanas darbi noslēdzās pulksten 7.12.

Turpinoties karstam un sausam laikam, ugunsdzēsēji glābēji saņēma vairākus izsaukumus uz sausās zāles un meža ugunsgrēkiem. Svētdien Iecavas novadā, kurinot ugunskuru, aizdegās nesen nopļautā zāle 3000 kvadrātmetru platībā. Savukārt svētdienas vakarā tika saņemta informācija, ka Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā gruzd meža zemsedze 1,2 hektāru platībā. Pēc tam, kad ugunsgrēka izplatīšanās tika ierobežota, VUGD darbu notikuma vietā beidza, un tā likvidāciju turpinās Valsts meža dienests.

