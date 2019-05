Palīdz negadījumā iekļuvušam autobusam un dzēš ugunsgrēkus

Aizvadītajā diennaktī, no 7.maija pulksten 6.30 līdz 8.maija pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 14 izsaukumus, astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu un sešus uz glābšanas darbiem, informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Viktorija Gribuste.

Pulksten 9.24, VUGD saņēma informāciju, ka Rundāles novadā autobuss ir iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka visi autobusā esošie cilvēki no tā jau bija izkļuvuši. Negadījuma rezultātā no autobusa degvielas bākas notika noplūde, kas tika novērsta. Ugunsdzēsēji glābēji arī atvienoja autobusa akumulatoram klemmes. Negadījuma seku likvidācijas darbos piedalījās seši ugunsdzēsēji glābēji no Bauskas daļas ar autocisternu un glābšanas automobili. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 10.49.

Pulksten 13.28 Auces un Dobeles ugunsdzēsēji glābēji devās uz Tērvetes novada Bukaišu pagastu, kur dega šķūnis un tajā esošie kokmateriāli 50 kvadrātmetruplatībā. Ugunsgrēka dzēšanas darbos iesaistījās arī Bukaišu un Tērvete pašvaldības ugunsdzēsības komandas. Dzēšanas darbi noslēdzās pulksten 15.20.

Pulksten 18.28 Jelgavas ugunsdzēsēji glābēji devās uz Upes ielu Jelgavā, kur dega kūla un niedres 1,5 hektāru platībā.

Pulksten 22.48 Iecavas ugunsdzēsēji glābēji devās uz Iecavas novada Zālīti, kur dega atkritumi 25 kvadrātmetru platībā un zaru kaudze 25 kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbos piedalījās trīs ugunsdzēsēji glābēji ar vienu autocisternu un tie noslēdzās pulksten 23.34.

Foto: Diena