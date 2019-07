Par zādzību no veikala Jelgavā aizturēta zagļu grupa

Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Jelgavā naktī no otrdienas uz trešdienu tumsas aizsegā tika pastrādāta zādzība vienā no pilsētas centrālajām ielām esošā tirdzniecības vietā. Par minēto faktu nekavējoties tika sāktas operatīvās darbības un veikti meklēšanas pasākumi, kā rezultātā tika aizturēti trīs vīrieši, kas jau agrāk nonākuši policijas redzeslokā. Par notikušo ierosināts kriminālprocess, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Arlita Dolgā.

17.jūlijā pulksten 00.10 Jelgavas policijas iecirkņa dežūrdaļā tika saņemta informācija, ka, izsitot loga stiklu, iekļūts kādā tirdzniecības vietā, sabojājot un nozogot mantiskas vērtības. Policija nekavējoties uzsāka operatīvās meklēšanas pasākumus un procesuālās darbības vainīgo personu noskaidrošanai un aizturēšanai.

Jelgavas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas darbinieki, sadarbībā ar Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja darbiniekiem, operatīvi veicot meklēšanas pasākumu kopumu, aizdomās par minēto zādzību 18.jūlijā aizturēja divas personas, bet 19.jūlijā aizturēja trešo personu, kopā trīs personas - 1977.gadā dzimušu un divus 1989.gadā dzimušus vīriešus. Aizturētās personas jau agrāk nonākušas policijas redzeslokā par mantiskiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Par minēto noziedzīgo nodarījumu policija ierosinājusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 175.panta trešās daļas, proti, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību. Atbildība, kas paredzēta minētā panta sankcijā, nosaka sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Tiesa aizturētajām personām piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājumu.

Foto: Valsts policija