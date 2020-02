Pirms glābēju ierašanās ugunsgrēkā Ūdelēs, kaimiņi no degošās mājas iznesa cilvēku

Runājot par traģisko ugunsgrēku 31. janvāra vakarā Jelgavas novada Glūdas pagastā, agrākajā Ūdeļu ciemā, kur dzīvību zaudēja trīs vīrieši trīsdesmit, četrdesmit un vairāk nekā piecdesmit gadu vecumā, vairāki aptaujātie apkārtnes iedzīvotāji min, ka nodegušajā mājā bieži tika lietots alkohols, un ļoti iespējams, ka pļēgurošana tur notika arī 31. janvāra vakarā. “Ugunsgrēka iemesls nav zināms, taču māja sāka degt no jumta, tādēļ sākumā tajā vēl varēja ieiet un cilvēkus izglābt,” teica kaimiņš, kas viens no pirmajiem pamanīja ugunsnelaimi. Viņš sacīja, ka tepat līdzās dzīvojošie vīri pašos spēka gados Dmitrijs Podorožkins un Agris Mediņš vēl pirms ugunsdzēsēju ierašanās no sadūmotās istabas izvilkuši vienu vīrieti. Diemžēl izglābtais nav varējis paskaidrot to, ka mājā bez viņa atradušies vēl trīs cilvēki. Tie palika istabā miegā guļot un gāja bojā. Kad gan no Jelgavas, gan Dobeles ieradušies ugunsdzēsēji, uguns un dūmi bija pārņēmuši visas istabas, un cilvēkus glābt bijis par vēlu. Aptaujātajiem agrākā Ūdeļu ciema iedzīvotājiem nav pretenziju pret ugunsdzēsējiem. Dzēšanā piedalījās trīs autocisternas, kas par jaunu tika uzpildītas vienā no tuvākajiem dīķiem.

Saistībā ar traģisko ugunsgrēku Valsts policija sākusi kriminālprocesu.

Foto: Gaitis Grūtups