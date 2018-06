Policija joprojām izmeklē 2015.gadā pastrādāto pasūtījuma slepkavību Jelgavā

Policija vēl meklē 2015.gada nogalē Jelgavā pastrādātās slepkavības pasūtītāju. Notiesājošais spriedums, ar kuru slepkavības izpildītājam Oļegam Kļimanovam piespriesta brīvības atņemšana uz 16 gadiem un sešiem mēnešiem, ir stājies spēkā, taču pasūtītājs lietā vēl nav atrasts.



Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Ieva Sietniece informē, ka turpinās pirmstiesas izmeklēšana, kuras gaitā prokurora uzraudzībā tiek veiktas visas nepieciešamās izmeklēšanas darbības, plašāk paveikto neskaidrojot.

"Tā kā izmeklēšana vēl nav pabeigta, izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus policija nesniedz," pauda Sietniece.

Jau vēstīts, ka 2015.gada 7.decembrī ap plkst.7 Satiksmes ielā, Jelgavā, ar vairākiem šāvieniem sašauts 40 gadus vecs vīrietis, kurš vēlāk no gūtajiem ievainojumiem slimnīcā mira.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai apsūdzētais saticies ar pirmstiesas procesā nenoskaidrotām personām. Kopīgas alkohola un narkotiku lietošanas laikā pirmstiesas procesa nenoskaidrota persona piedāvāja apsūdzētajam izdarīt personas slepkavību, lietojot šaujamieroci, apsolot par to samaksāt 5000 eiro. Vīrietis piekrita.

Kā informēja prokuratūras preses pārstāve Una Rēķe, pēc pirmstiesas procesa nenoskaidrotas personas norādēm apsūdzētais agrā rīta stundā ar līdzi paņemto šaujamieroci devās uz dzīvojamās mājas pagalmu, kur gaidīja, kamēr no kāpņu telpas iznāks cietušais. Atrodoties narkotiku un alkohola ietekmē un darbojoties mantkārīgā nolūkā, apsūdzētais no šaujamieroča izdarīja sešus mērķtiecīgus šāvienus cietušā ķermenī, un pēc tam no notikuma vietas aizskrēja.

Tiesa atzinusi 1983.gadā dzimušā Kļimanova vainu pasūtījuma slepkavības izdarīšanā un piespriedusi viņam brīvības atņemšanu uz 16 gadiem un sešiem mēnešiem ar probācijas uzraudzību uz trim gadiem. Tiesa, galīgais sods apsūdzētajam noteikts pēc noziedzīgu nodarījumu kopības, daļēji saskaitot ar šo spriedumu piespriesto sodu ar diviem citiem sodiem, kas piespriesti Rīgā par citiem nodarījumiem. Brīvības atņemšanas soda izciešanā ieskaitīts arī apcietinājumā pavadītais laiks.

Jelgavas tiesa daļēji apmierināja arī cietušo pieteiktās kompensācijas. Par labu bojā gājušā vīrieša sievai piedzenama kompensācija par morālo aizskārumu 8150 eiro apmērā, bet par labu bojāgājušā tēvam - 28 150 eiro. Tāpat no Kļimanova piedzenami dažādi procesuālie izdevumi.

Foto: Valsts policija