Naktī no sestdienas uz svētdienu pulksten 2.15 Jelgavā, Rūpniecības ielā, Grēbnera parka rajonā notika ceļu satiksmes negadījums, kurā sadūrās divas pretī braucošas “Audi” markas automašīnas un tika aizķerta vēl trešā automašīna. Aculiecinieka sniegtā informācija liecina, ka tas notika tādēļ, ka viena automašīna iebrauca pretējā braukšanas joslā. Notikuma vietā pēc savas iniciatīvas ieradās ātrās medicīniskās palīdzības brigāde, kas tajā brīdī veica uzpildi blakus esošajā degvielas uzpildes stacijā. Taču sešas negadījumā iesaistītās personas, apliecinot to ar parakstu, no medicīniskās apskates atteicās. Aculiecinieks informē arī to, ka vairākas negadījumā iesaistītās personas izskatījās lietojušas alkoholu.

Valsts policijas Patruļdienesta nodaļas priekšnieks Aivars Putniņš atklāj, ka negadījumu izraisīja policista civilsieva, kas atradās alkohola reibumā. Viņa bija vadījusi auto, kas personīgi pieder policistam. Sakarā ar notikušo, ir ierosināts kriminālprocess, un tuvāki paskaidrojumi pagaidām netiek sniegti. Jelgavas pilsētas slimnīcas virsārste Solveiga Ābola informē, ka divas sievietes - negadījumā iesaistītās personas, svētdienas vakarā tomēr vērsās Jelgavas slimnīcā ar sūdzību par kaitējumu veselībai. Arī par šo faktu ir informēta policija.

Foto: ilustratīvs foto no arhīva