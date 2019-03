Zemgales policisti 23.martā rīkoja kārtējo reidu ceļu satiksmes uzraudzības jomā. Mērķis bija pārbaudīt, vai transportlīdzekļu vadītāji nebrauc alkohola reibumā un citu apreibinošu vielu ietekmē, ievēro atļauto braukšanas ātrumu, vadot transportlīdzekli, ir vadītāja apliecība, izieta tehniskā apskate, lietotas drošības jostas, kā arī uzmanība tika pievērsta mazāk aizsargātiem ceļu satiksmes dalībniekiem, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Ieva Sietniece.

Reida laikā tika pārbaudīti 4004 transportlīdzekļu vadītāji, no kuriem Jelgavā – 1150, Jēkabpilī – 678, Bauskā – 520, Tukumā – 805, Dobelē – 508 un Aizkrauklē – 343.

Bauskā policistu uzmanību pievērsa kāds autovadītājs, kurš vadīja automašīnu BMW. Apturot transportlīdzekli, vīrietis policistiem uzrādīja sveša cilvēka vadītāja apliecību, kas kā izrādījās, bija pieteikta kā zagta. Vīrietis bija arī acīmredzamā alkohola reibumā, uzvedās agresīvi, atteicās no alkohola pārbaudes veikšanas, tāpēc tika nogādāts medicīnas iestādē. Pret vīrieti uzsākts kriminālprocess.

Savukārt Viesītes novadā, uz ceļa Jēkabpils-Nereta 34.kilometrā, policistu uzmanību pievērsa pārgalvīgs motocikla “Yamaha” vadītājs, kurš traucās ar ātrumu 164 kilometri stundā, pie atļautā 90 kilometri stundā. Par minēto pārkāpumu, 1998.gadā dzimušajam vīrietim, noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Jēkabpils pusē, tika apturēti divi transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, no kuriem vienam, pat nav vadītāja apliecības. 1990.gadā dzimušajam vīrietim, kurš vadīja automašīnu Mazda bez vadītāja apliecības Jēkabpils novadā, Zasas pagastā, konstatēja 2,06 promiļu reibumu. Otrs vadītājs tika pieķerts uz ceļa Rīga-Daugavpils. 1972.gadā dzimis vīrietis, vadīja automašīnu “Volvo” 1,37 promiļu reibumā.

Dobeles pusē braucam alkohola reibumā pieķerti divi autovadītāji, vienam no viņiem nav autovadītāja apliecības. 1974.gadā dzimušais vīrietis, kurš vadīja automašīnu “Škoda Superb”, tika apturēts Jaunbērzes pagastā, ceļa posmā Jelgava (Tušķi) – Tukums 24.kilometrā. Pārbaudot vīrieša izelpu, policisti konstatēja 0,55 promiles reibumu.

Savukārt, 1998.gadā dzimušajam vīrietim, kurš vadīja automašīnu “Audi 100”, arī Jaunbērzes pagastā tajā pašā ceļa posmā, tikai 18.kilometrā, policisti konstatēja, ka nav autovadītāja apliecības un automašīnu viņš vada 1,16 promiļu reibumā.

Jaunbērzes pagastā, uz ceļa Rīga-Liepāja 41.kilometrā, policisti apturēja automašīnu MB, kuru vadīja 1998.gadā dzimis vīrietis, kurš traucās ar ātrumu 135 kilometri stundā, pie pieļaujamā 90 kilometri stundā. 1972.gadā dzimušajam vīrietim ir noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Tukumā pieķerts viens autovadītājs, braucam alkohola reibumā. 1951.gadā dzimušajam vīrietim, kurš vadīja automašīnu “VW Golf”, policisti konstatēja 1,49 promiļu reibumu.

Jelgavā policisti apturēja automašīnu “Opel Zafira”, kuru vadīja 1957.gadā dzimis vīrietis. Pārbaudot vīrieša izelpu, policisti konstatēja 0.92 promiles alkohola.

Kopā reida laikā noformēti 123 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem Jelgavā - 39, Jēkabpilī - 37, Tukumā - 19, Dobelē - 13, Aizkrauklē - 8 un Bauskā - 7. No kopējā noformētā protokolu skaita, 35 autovadītājiem noformēti protokoli par atļauta braukšanas ātruma pārkāpšanu. Visvairāk ātrumu autovadītāji pārsnieguši Jelgavā – 9, Tukumā – 9, Jēkabpilī - 7, Aizkrauklē - 6, Dobelē - 3, Aizkrauklē - 6 un Bauskā - viens. Savukārt par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā noformēti 7 protokoli, no kuriem Jēkabpilī - 2, Dobelē - 2, Jelgavā - 1, Tukumā – 1 un Bauskā – 1. Aizkrauklē alkohola reibumā nav pieķerts neviens autovadītājs.

