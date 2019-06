Sazāģē vēja nolauztos kokus un izceļ akā iekritušu suni

Aizvadītajās diennaktīs, laikā no 14.jūnija pulksten 6.30 līdz 17.jūnija pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 25 izsaukumus, no kuriem pieci bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 15 uz glābšanas darbiem un vēl pieci no izsaukumiem bija maldinoši, informē VUGD.

Sestdien pulksten 9.50 izsaukums tika saņemts uz Kārļa ielu Jelgavā, kur divstāvu dzīvojamā mājā dega ārsiena 0,1 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēku izdevās likvidēt pirms VUGD ierašanās.

Nedēļas nogalē VUGD devās uz vairākiem izsaukumiem, kuros bija nepieciešams sazāģēt vēja nogāztos kokus. Šādi izsaukumi saņemti – Šķūņu ielā Jelgavā, Lietuvas šosejā Jelgavā, Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā, Engures novada Smārdes pagastā, Pilssalas ielā Jelgavā.

Tāpat divas reizes bija nepieciešams sakārtot ceļa braucamo daļu pēc ceļu satiksmes negadījumiem – Ozolnieku novada Cenu pagastā un Krustpils novada Krustpils pagastā. Vēl saņemti izsaukumi, kur Bebru ielā Jēkabpilī kādā dzīvoklī dega elektrības vadi 0,1 kvadrātmetra platībā, Daugavas ielā Pļaviņās, kur dega atkritumi 0,5 kvadrātmetru platībā, Bebru ielā Jēkabpilī, kur dega atkritumi 1 kvadrātmetra platībā, bet Ausmaņa ielā Jaunbērzē no akas bija nepieciešams izcelt tur iekritušu suni.

Aizvadītajās diennaktīs VUGD saņēma 106 izsaukumus – 42 uz ugunsgrēku dzēšanu, 37 uz glābšanas darbiem un 27 izsaukumi bija maldinājumi.

Foto: no arhīva