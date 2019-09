Spiegošanā apsūdzētajam LDz ceļu meistaram Krasnopjorovam būs jāizcieš trīs gadu cietumsods

Augstākā tiesa (AT) noraidījusi spiegošanā Krievijas labā apsūdzētā AS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) ceļu meistara Aleksandra Krasnopjorova advokāta kasācijas sūdzību un tas nozīmē, ka vīrietim jāizcieš trīs gadu un divu mēnešu cietumsods, aģentūra LETA noskaidroja AT.

Tagad par AT lēmumu tiks informēta pirmās instances tiesa, lai nodrošinātu sprieduma izpildi.

Ar personas nogādāšanu ieslodzījuma vietā nodarbosies Valsts policija.

Zemgales apgabaltiesa pagājušā gada beigās Krasnopjorovam kā sodu noteica brīvības atņemšanu uz trim gadiem un diviem mēnešiem un probācijas uzraudzību uz diviem gadiem.

Pirmajā instancē Krasnopjorovam tika piespriests cietumsods uz vienu gadu un sešiem mēnešiem, 60 stundu piespiedu darbs un probācijas laiks uz vienu gadu un sešiem mēnešiem. Tomēr Zemgales apgabaltiesa nolēma atcelt Zemgales rajona tiesas 2018.gada 29.maija spriedumu daļā par noteikto sodu, nosakot viņam brīvības atņemšanu uz trim gadiem un diviem mēnešiem un probācijas uzraudzību uz diviem gadiem. Soda termiņā ieskaitīts apcietinājumā pavadītais laiks no 2016.gada oktobra līdz 2018.gada janvārim.

Pirmās instances spriedumu lietā bija pārsūdzējusi gan apsūdzētā, gan apsūdzības puse.

Prokuratūra iepriekš aģentūru LETA informēja, ka no 2015.gada 21.oktobra līdz 2016.gada 23.septembrim apsūdzētais, būdams LDz darbinieks, Jelgavas dzelzceļa stacijas sliežu ceļu atbildības teritorijā regulāri, sistēmiski un mērķtiecīgi nodarbojās ar neizpaužamu militāra rakstura ziņu un komercnoslēpumu nelikumīgu vākšanu Krievijas uzdevumā, pēc kā iegūto informāciju nodeva Krievijā esošai kontaktpersonai.

Apsūdzētais, pārfilmējot no LDz videonovērošanas sistēmām tiešsaistes režīmā un video arhīviem, nelikumīgi ieguva ziņas par NATO militārās tehnikas pārvietošanos Latvijas teritorijā, norādīja Sutugina.

Nelikumīgi vākto, iegūto un pavairoto informāciju un neizpaužamās ziņas, apsūdzētais elektroniskā formātā nosūtīja Krievijā esošai kontaktpersonai, kas pārstāvēja un darbojās Krievijas interesēs.

Apsūdzētais bija iegādājies un savā darba vietā - LDz piederošās nedzīvojamās ēkas kabinetā, apzinoties, ka viņam nav attiecīgas atļaujas, nelikumīgi glabāja rūpnieciski izgatavotu rokas granātu sprādziena imitācijas uzspridzinātāja imitācijas daļu. Tā ir pieskaitāma pie militārās pirotehnikas un satur rūpnieciski izgatavotu svaidošo sprāgstvielu - dūmu pulveri 2,7 gramu apmērā.

