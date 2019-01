Tiesa Jelgavā vēl nesāk skatīt krimināllietu pret nelegāli iegūtas naudas legalizētāju

Zemgales rajona tiesa nav varējusi skatīt krimināllietu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un par nepatiesu ziņu sniegšanu kredītiestādei, aģentūru LETA informēja tiesas priekšsēdētājas palīdze Sanita Grinšpone.

Jelgavā bija paredzēta pirmā tiesas sēde, bet tā ir atcelta pēc apsūdzētā lūguma. Paredzēts, ka iztiesāšana notiks 12.martā no pulksten 10.30.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka apsūdzība celta Jānim Peļņikam, un lietu atklātās sēdēs skatīs tiesnese Iveta Kniploka.

Saskaņā ar prokuratūras ziņoto apsūdzētais vīrietis piekrita, ka uz viņa vārda atvērtajā kontā tiks ieskaitīta noziedzīgi iegūta nauda. Daļu no naudas persona izņēma no konta skaidrā naudā, savukārt daļu pārskaitīja uz citiem sev piederošiem kontiem un arī izņēma skaidrā naudā, ieturot sev atlīdzību vismaz 500 eiro apmērā, bet lielāko daļu nodeva citai personai. Tāpat persona saukta pie atbildības par to, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas īstenošanai trīs bankās atvēra kontus, un pie kontu atvēršanas kredītiestādei sniedza apzināti nepatiesas ziņas.

Apsūdzētā persona pie kriminālatbildības saukta pēc Krimināllikuma 195.panta otrās daļas un 195.1.panta pirmās daļas.

Prokuratūra vērš uzmanību, ka bankas konta vai uzņēmuma atvēršana uz sava vārda pēc trešās personas lūguma, un tās turpmākas pārvaldīšanas nodošana trešajai personai, ir noziegums, par kuru paredzēta kriminālatbildība. Veicot tā dēvētā "naudas mūļa" darbības, personu var saukt pie atbildības. Par šādu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu paredzēts naudas sods, mantas konfiskācija un brīvības atņemšana līdz 12 gadiem.

Foto: Valsts policija