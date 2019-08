Tiesā nonāk lieta par nepilngadīgā bojāeju pērn saimniecībā Dobeles novadā

Dobeles rajona prokuratūras prokurors tiesai jūlija beigās nodevis krimināllietu divu personu apsūdzībā par darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpšanu. Viena apsūdzētā darbību rezultātā iestājās nepilngadīgas personas nāve, informē prokuratūras pārstāve Laura Majevska.

Aģentūra LETA ziņo, ka lietā apsūdzēts 1949.gadā dzimušais Viktors Eihmanis un viņa dēls Ervīns Eihmanis. Viktoram celta apsūdzība par to, ka viņš pārkāpa darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, būdams uzņēmējsabiedrības vadītājs, kas atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu, kā rezultātā iestājās cilvēka nāve. Savukārt Ervīns pārkāpa darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, būdams uzņēmējsabiedrības vadītājs, kas atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu un tas izraisīja miesas bojājumus ar veselības traucējumu.

Portālā "tiesas.lv" pieejamā informācija liecina, ka Eihmaņus tiesās 2020.gada 16.janvārī pulksten 10.

Kā norādīts prokuratūras lēmumā, divu Dobeles novada zemnieku saimniecību īpašnieki noslēdza darba līgumus ar diviem strādniekiem, no kuriem viens bija nepilngadīgs. Taču zemnieku saimniecību īpašnieki savus darbiniekus nebija pietiekami instruējuši un informējuši par drošu darbu veikšanu. 2018.gada 10. jūlijā pēc kaltes sakopšanas darbiem viens no darbiniekiem pieaicināja nepilngadīgo palīgstrādnieku palīdzēt NaOH (kaustiskā soda) šķīduma pagatavošanā, kaut gan viņš bija pusaudzis. Pieaugušais darbinieks paņēma tukšu mucu un nesa uz ķīmisko vielu noliktavas pusi, kur lika nepilngadīgajam nest ūdeni. Kad mucā bija salieti pieci spaiņi karstā ūdens, abi no ķīmisko vielu noliktavas iznesa 25 kilogramus smagu NaOH granulu maisu. Brīdī, kad viņi bēra ķīmiskās vielas mucā pēkšņi notika izvirdums, kā rezultātā viss NaOH un ūdens maisījums izšļācās uz abu drēbēm un ķermeņiem. Nekādus individuālās aizsardzības līdzekļus viņi nelietoja. Nepilngadīgais mira slimnīcā pēc septiņām dienām, jo bija guvis apdegumus 52% apmērā no ķermeņa virsmas.

Saskaņā ar noteikumiem par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību pusaudžus aizliegts nodarbināt darbos, kuros viņi ir tieši pakļauti ķīmiskam riska faktoram. Pusaudzis nebija iepazīstināts, kas tā par vielu un kādas ir šīs vielas īpašības, kā arī nezināja, ka ir jāiepazīstas ar Datu drošības lapām, kas ir izstrādātas darbam ar ķīmiskajām vielām.

Abu zemnieku saimniecību īpašnieki pieļāva vēl virkni dažādu darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpšanu. Lieta nodota izskatīšanai Zemgales rajona tiesai. Viens no viņiem apsūdzēts pēc Krimināllikuma 146.panta pirmās daļas, par darba aizsardzību vai tehnisko drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpšanu, ja to izdarījis uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), iestādes vai organizācijas vadītājs vai cita persona, kas atbildīga par šo noteikumu ievērošanu, un ja šis nodarījums izraisījis miesas bojājumus ar veselības traucējumu vai darbspēju paliekošu zaudējumu, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

Otrs apsūdzēts pēc Krimināllikuma 146.panta otrās daļas par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis cilvēka nāvi vai smagus miesas bojājumus vairākiem cilvēkiem, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

Prokuratūrā atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Foto: no arhīva