Tiesa turpinās skatīt lietu par paverdzināšanu un naudas izspiešanu Līvbērzes pagastā

Šodien no pulksten 10 tiesa Jelgavā turpinās skatīt lietu pret personu grupu, kas vairāku gadu garumā Jelgavas novada Līvbērzes pagastā nodarbojās ar naudas izspiešanu no cilvēkiem, kuri galvenokārt no apsūdzētajiem bija iegādājušās nelikumīgus alkoholiskos dzērienus, aģentūru LETA informēja tiesas priekšsēdētājas palīdze Sanita Grinšpone.

Iepriekš lietas iztiesāšana aizkavējusies prokurores aizņemtības un aizstāvja slimības dēļ.

Lietā tiek apsūdzēti Sergejs Tokmačovs, Sergejs Puķe, Dzintars Buks, Danata Gorodecka, Tatjana Rokitina, Rihards Bumbieris un Anna Leitmane. Viņi inkriminētajos noziegumos vainu neatzīst.

Kā uzskata apsūdzība, personu grupa bez tiesiska pamata pieprasīja cietušajiem, piemēram, atdot tiem pienākošos sociālos pabalstus, algu.

Dažiem cietušajiem tika prasīts atdot ķīlā personai piederošu pasi un bankas maksājumu karti. Cietušie regulāri vesti uz banku, lai tie noņemtu visus savus ienākumus un atdotu tos apsūdzētajiem. Atsevišķos gadījumos apsūdzētie nelikumīgi izmantoja cietušo bankas kartes.

Vairākas cietušās personas tika nolaupītas, lietojot vardarbību un draudus. Personu grupa ilgstoši un vairākkārt atņēma personām iespēju brīvi noteikt savu atrašanās vietu.

Dažiem no cietušajiem izdevās aizmukt no pāridarītājiem, taču apsūdzētie viņus uzmeklēja un atveda atpakaļ uz nekustamo īpašumu Jelgavas novada Līvbērzes pagastā.

Noziedzīgie nodarījumi īstenoti, sākot no 2013.gada līdz 2016.gada jūlija otrajai pusei. Par prettiesiskiem atzīti 33 noziedzīgi nodarījumi. Krimināllietā par cietušām oficiāli atzītas 13 personas. Deviņas personas nevēlējās, lai tās atzīst par cietušām personām.

Aplēsts, ka kopumā cietušajām personām nodarīts mantiskais kaitējums gandrīz 40 000 eiro apmērā.

