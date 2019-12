Tiesās vīrieti par 14 sieviešu apkrāpšanu

Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors tiesai nodevis krimināllietu, kurā apsūdzēts vīrietis par krāpšanu un krāpšanu lielā apmērā no 14 cietušajām personām, informē Latvijas Republikas Prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska.

Saskaņā ar lēmumu, apsūdzētais laika posmā no 2014. – 2018.gadam dažādās iepazīšanās vietnēs iepazinās ar cietušajām. Apsūdzētais, iegūstot cietušo uzticību, lūdza aizdot viņam naudu, it kā nekustamā īpašuma iegādei, darījumu veikšanai, kā arī norādot citus iemeslus, kāpēc viņam nepieciešama nauda. Būdamas maldinātas, cietušās ne tikai nodeva apsūdzētajam uzkrātos naudas līdzekļus, bet arī nodeva naudas līdzekļus, kuru bija saņēmušas no radiniekiem un dažādām kredītiestādēm, ar kurām bija noslēgušas aizdevuma līgumus pēc apsūdzētā lūguma. Aizdoto naudu apsūdzētais cietušajām neatmaksāja.

Kopumā apsūdzētais no 14 cietušajām izkrāpa ap 150 000 eiro.

Persona apsūdzēta pēc Krimināllikuma 177. panta pirmās un trešās daļas.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Foto: no arhīva