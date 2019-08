Tukuma novadā dzīvoklī spēcīgā sadūmojumā gājis bojā cilvēks

Aizvadītajās trijās diennaktīs, no 23.augusta pulksten 6.30 līdz 26.augusta pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 31 izsaukumu – 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 17 uz glābšanas darbiem un vēl divi izsaukumi bija maldinājumi, informē VUGD.

Svētdien, pulksten 21.44, Tukuma un Kalnciema ugunsdzēsēji glābēji devās uz Tukuma novadu, kur divstāvu dzīvojamā mājā bija izveidojies sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka divstāvu dzīvojamā mājā vienā no dzīvokļiem ir izveidojies spēcīgs sadūmojums un jūtama gāzes smaka. Dzīvoklī atradās divi gāzes baloni un no viena notika noplūde. Atklāta degšana dzīvoklī nenotika, jo slēgtā telpā, izdegot skābeklim, degšana bija apslāpusi, bet spēcīgais sadūmojums saglabājās. Dzīvoklī bija degušas sadzīves mantas 10 kvadrātmetru platībā. Pārmeklējot dzīvokli, vienā no tā telpām ugunsdzēsēji glābēji atrada bojāgājušo. No blakus dzīvokļa pirms ugunsdzēsēju glābēji ierašanās bija evakuējušies pieci cilvēki. Darbu notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji pabeidza pulksten 23.35.

Piektdien Jelgavas novada Platones pagastā dega labības rugāji divu hektāru platībā.

Svētdien Tukuma, Slokas un Ķemeru ugunsdzēsēji glābēji devās Engures novada Lapmežciema pagastu, kur dega meža zemsedze 6000 kvadrātmetru platībā. Notikuma vietā strādāja arī Valsts Meža dienesta darbinieki un Lapmežciema brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības ugunsdzēsēji.

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji Zemgalē divas reizes devās glābt kaķus, kas bija iesprūduši logā, kas attaisīts vēdināšanas režīmā. Šādi glābšanas darbi veikti sestdien Tukumā un Jēkabpilī.

Foto: no arhīva