Ugunsdzēsēji glābēji Zemgalē palīdz četros ceļu satiksmes negadījumos

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 2.janvāra pulksten 6.30 līdz 3.janvāra pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigāde saņēma 11 izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu, deviņus uz glābšanas darbiem un vēl viens no izsaukumiem bija maldinājums, informē VUGD.

Aizvadītās diennakts laikapstākļu ietekmē VUGD Zemgales reģiona brigādes ugunsdzēsēji glābēji devās uz vairāk glābšanas darbiem nekā ikdienā. Tikai vienā gadījumā ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama, lai likvidētu spēcīgā vēja sekas. Vakar, neilgi pirms pusnakts, ugunsdzēsēji glābēji devās uz autoceļu Ķemeri – Tukums, kur uz ceļa braucamās daļas bija nokritis koks. Tas tika sazāģēts un ceļš atbrīvots.

Četros gadījumos ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama ceļu satiksmes negadījumu seku likvidēšanai.

Pulksten 14.13 VUGD saņēma informāciju, ka uz autoceļa Rīga - Saldus, Tukuma novadā grāvī ir ieslīdējis un uz sāniem apgāzies pasažieru autobuss, kurā atradās 12 pasažieri un autovadītājs. Ugunsdzēsēji glābēji pa autobusa priekšējo logu un lūku izglāba piecus cilvēkus, kas bija cietuši, un nodeva viņus mediķiem, savukārt astoņi cilvēki no autobusa izkļuva pašu spēkiem. Astoņus cilvēkus, kas nav cietuši, ugunsdzēsēji glābēji nogādāja Pienavas bibliotēkā, lai nodrošinātu viņiem atrašanos siltās telpās līdz brīdim, kamēr notikuma vietā ieradās cits autobuss.

Savukārt, avarējušo autobusu no grāvja izvilka auto evakuators. Notikuma vietā strādāja divas ugunsdzēsības autocisternas un glābšanas automobilis, piecas Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, kā arī Valsts policijas brigādes. Ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā noslēdza pulksten 17.04.

Pulksten 16.55 Jelgavas ugunsdzēsēji glābēji devās uz autoceļu Jelgava – Iecava, kur divas vieglās automašīnas atradās grāvī. Vienā no tām atradās sieviete, kura pati nevarēja izkļūt no automašīnas, jo ceļa zīme bija aizlocījusies šofera durvju priekšā. Ugunsdzēsēji glābēji palīdzēja sievietei izkļūt no automašīnas. Abām automašīnām tika atvienotas akumulatora klemmes.

Neilgi pēc tam Jelgavas ugunsdzēsēji glābēji devās uz autoceļu Ozolnieki – Dalbe, kur grāvī atradās kravas automašīna. Tās šoferis bija no automašīnas izkļuvis paša spēkiem. Ugunsdzēsēji glābēji atvienoja automašīnas akumulatora klemmes.

Ugunsdzēsēji glābēji aicina autovadītājus būt ļoti uzmanīgiem un izvēlēties laikapstākļiem un ceļu stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu. Ja noticis negadījums, aicinām nekavējoties zvanīt uz 112, nevis filmēt un fotografēt notikušo.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji arī palīdzēja sunim, kas bija ielūzis Bērzes upes ledū Dobelē. Ar glābšanas dēļa palīdzību ugunsdzēsēji glābēji nokļuva līdz sunim, izcēla to no ūdens un nogādāja krastā.

Foto: no arhīva