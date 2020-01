Ugunsgrēkā Dobelē izglābts cilvēks, cietis ugunsdzēsējs

Aizvadītajā diennaktī, laikā no 8.janvāra pulksten 6.30 līdz 9.janvāra pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma sešus izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu, divus uz glābšanas darbiem un vēl trīs izsaukumi bija maldinājums.

Pulksten 10.51 VUGD saņēma informāciju, ka Dobelē vairākdzīvokļu vienstāva mājā ir izveidojies neliels sadūmojums un skan dūmu detektors. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienā no dzīvokļiem deg istaba 25 kvadrātmetru platībā. Tā kā sadūmojums izplatījās pa ēku, ugunsdzēsēji glābēji pārmeklēja blakus esošos dzīvokļus. Vienā no tiem tika atrasts cilvēks, kas cieta ugunsgrēkā un tika izglābts. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas bija evakuējušies trīs cilvēki. Veicot dzēšanas darbus, cieta arī viens ugunsdzēsējs glābējs. Darbi notikuma vietā noslēdzās pulksten 12.29.

Šorīt pulksten 6.34 VUGD saņēma informāciju, ka Jaunjelgavas novadā uz autoceļa Bauska – Aizkraukle ir noticis ceļu satiksmes negadījums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka no ceļa braucamās daļas ir nobraukusi un uz jumta apgāzusies vieglā automašīna. Tajā esošie cilvēki bija izkļuvusi no automašīnas paši saviem spēkiem pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. Ugunsdzēsēji glābēji atvienoja automašīnas akumulatora klemmes un atgāza automašīnu atpakaļ uz riteņiem.

Foto: no arhīva