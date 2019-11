Ugunsgrēkā Dobeles novadā izglābts cilvēks

Aizvadītajās trijās brīvdienās, no 16.novembra pulksten 6.30 līdz 19.novembra pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 15 izsaukumus – piecus uz ugunsgrēku dzēšanu, astoņus uz glābšanas darbiem un vēl divi izsaukumi bija maldinājums, informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Viktorija Gribuste.

Naktī no sestdienas uz svētdienu, pulkstrn 00.33, ugunsdzēsēji glābēji devās uz Īves ielu Jelgavā, kur dega dārza māja pilnā 50 kvadrātmetru platībā.

Neilgi pēc tam, pulksten 01.07, VUGD saņēma informāciju, ka Ozolniekos, Eglaines ielā, vienstāvu ēkā ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka angārā deg sadzīves mantas un angāra ārsiena 10 kvadrātmetru platībā.

Pirmdien, pulksten 9.17, tika saņemts izsaukums uz Dobeles novada Dobeles pagastu, kur dzīvojamā mājā bija jūtami dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka no ēkas otrā stāva loga nāk nelieli dūmi un dūmu smaka jūtama arī kāpņu telpā. Ugunsdzēsēji glābēji no sadūmotā dzīvokļa izglāba vienu cilvēku, bet no citiem dzīvokļiem evakuēja divus cilvēkus. Sadūmojuma iemesls bija dzīvoklī 0,5 kvadrātmetru platībā degošas sadzīves mantas.

Pirmdien Jēkabpilī, Ķieģelu ielā, neapsaimniekotas rūpnīcas teritorijas bedrē bija iekritusi stirna. Ar virves palīdzību ugunsdzēsēji glābēji stirnu izcēla un palaida brīvībā.

