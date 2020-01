Aizvadītajā diennaktī, no 2.janvāra pulksten 6.30 līdz 3.janvāra pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma trīs izsaukumus, informē VUGD.

Pulksten 9.17 VUGD saņēma informāciju, ka Jelgavas novada Valgundes pagastā uz autoceļa Rīga – Liepāja ir noticis ceļu satiksmes negadījums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka triju automašīnu sadursmes rezultātā ir cietuši vairāki cilvēki, no kuriem viens cilvēks bija iespiests automašīnā un saviem spēkiem netika ārā. Ar hidraulisko instrumentu palīdzību ugunsdzēsēji glābēji nogrieza automašīnas jumtu, un tādējādi varēja atbrīvot cietušo un nodot viņu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Lai varētu atjaunot satiksmi uz autoceļa, ar vinčas palīdzību ugunsdzēsēji glābēji vienu no automašīnām novilka no ceļa braucamās daļas un pēc tam brauktuvi sakārtoja.

