Vakar ugunsgrēkā Jelgavā izglābts cilvēks

Aizvadītajā diennaktī, no 18.jūnija pulksten 6.30 līdz 19.jūnija pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma septiņus izsaukumus, no kuriem trīs bija uz ugunsgrēku dzēšanu un četri uz glābšanas darbiem.

Pulksten 19.47 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Atmodas ielu Jelgavā, kur no dzīvojamās mājas bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens 0,1 kvadrātmetra platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotajām telpām izglāba vienu cilvēku.

VUGD atgādina ievērot piesardzību, gatavojot vai sildot ēdienu, neatstāt ēdienu uz ieslēgtas plīts bez uzraudzības un uzstādīt mājokļos dūmu detektorus, kas ar spalgu skaņas signālu laikus pavēstīs par izveidojušos sadūmojumu.

Naktī uz trešdienu, pulksten 2.39 izsaukums saņemts uz Tērvetes ielu Jelgavā, kur dega šķūnis un sadzīves mantas tajā ar kopējo platību 110 kvadrātmetri. Ugunsgrēks likvidēts pulksten 7.39.

Vēl VUGD palīdzība bija nepieciešama Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kur no koka tika nocelts kaķis un Rīgas ielā Jelgavā, kur dega vieglās automašīnas motortelpa 0,5 kvadrātmetru platībā.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 57 izsaukumus – 22 uz ugunsgrēku dzēšanu un 27 uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bija maldinoši.

Foto: no arhīva