Valsts policija aicina parūpējies par sava mājokļa drošību

Šodien, 19. jūnijā, Eiropā tiek atzīmēta fokusa diena pret zādzībām no mājokļiem. Sākoties vasarai un tuvojoties Līgo svētkiem, iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas atvaļinājumu izmantot, lai dotos ārpus mājām. Lai, atgriežoties no atpūtas, nenāktos attapties pie nepatīkama pārsteiguma – Valsts policija atgādina jau laikus parūpēties par mājokļa drošību.

Valsts policijas Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics uzsver: “Mājokļu apzagšanas problēma ir aktuāla gadu no gada – līdz ar gaišo un silto laiku cilvēki aizvien vairāk brīvdienas izvēlas pavadīt laukos vai ārpus pilsētas, kas zagļu acīs tukšo īpašumu padara īpaši iekārojamu. Tādēļ, dodoties brīvdienās, ir jāpievērš uzmanība vairākiem drošības pasākumiem, lai samazinātu zādzības risku. Diemžēl, nereti zādzības notiek brīvi piekļūstot mājvietai, kā arī garnadžu uzmanību bieži piesaista privātmāju sētās novietoti velosipēdi, pļaujmašīnas un cita tehnika. Tāpat zagļi pievērš uzmanību atvērtiem logiem, durvīm vai vārtiņiem.”

Valsts policija aicina ievērot svarīgus pasākumus dzīvokļu un privātmāju saimniekiem ikdienā un, it sevišķi, dodoties ilgi gaidītajā vasaras atvaļinājumā vai svētku svinēšanā citviet:

Vienmēr aizslēdz sava mājokļa durvis!

Katra ceturtā zādzībā, kas veikta no mājokļa notiek tāpēc, ka to saimnieki nav aizslēguši durvis. Jāatzīmē, ka saimnieki pieļauj šādu kļūdu, ne vien dodoties prom, bet arī atrodoties mājās.

Aizver logus un balkona durvis!

Arī vēdināšanas režīmā atstāti logi un balkonu durvis ievērojami atvieglo zagļu iekļūšanu mājoklī. Tāpat zagļi mēdz iekļūt mājokļos ne tikai pa atvērtiem pirmo stāvu logiem, bet, izmantojot balkonus, arī pa otro un trešo stāvu logiem. Jāņem vērā, ka arī uz balkona nav ieteicams glabāt vērtīgas lietas pat tad, ja tas atrodas augstāk par otro stāvu.

Palūdz kaimiņiem pieskatīt mājokli!

Dodoties prom uz ilgāku laiku noteikti vajadzētu aprunāties ar uzticamajiem kaimiņiem, lūdzot pievērst uzmanību tam, kas notiek mājokļa apkārtnē. Jābrīdina kaimiņi, ka redzot jebkādas aizdomīgas personas vai automašīnas, nekavējoties jāzvana policijai. Tāpat kaimiņiem var lūgt iztukšot pastkastīti, jo pārpildīta pastkastīte garnadzim signalizēs, ka saimnieku ilgi nav bijis mājās.

Parūpējies par savu personīgo mantu drošību!

Vērtslietas ieteicams glabāt drošā seifā, tāpat svarīgi pie mājokļa ārdurvīm neglabāt neko svarīgu un vērtīgu. Ja iespējams, tad jāveic lietu inventarizācija, piefiksējot tehnikas numuru, saglabājot pirkuma dokumentus vai marķējot tās, šāda rīcība palīdzēs atpazīt mantu, ja tā tiks nozagta.

Parūpējies par drošas vides pamatprincipiem!

No garnadžiem dzīves vietā var pasargāt mājoklim uzstādītas labas metāla durvis. Tāpat ieteicams ierīkot signalizāciju. Ja dzīvo privātmājā jāparūpējas par slēdzamiem vārtiem. Ja kāpņu telpa nav slēdzama, tad pēc iespējas ieteicams vienoties ar kaimiņiem par kodu atslēgas ieviešanu kāpņu telpas durvīm.

Parūpējies par drošību arī sociālajos tīklos!

Esot prom ilgāku laika periodu, piemēram, atvaļinājumā, nedēļas nogales izbraucienā vai pat pāris stundas garā braucienā uz veikalu, nav nepieciešamība visu dokumentēt sociālajos tīklos. Uzgaidi, lai publicētu fotogrāfijas vai citu informāciju, kad būsi atgriezies mājās, un neļauj visai pasaulei zināt, ka tavs mājoklis ir tukšs.

Pamanot aizdomīgas personas un automašīnas, kurās iekšā esošās personas, iespējams, novēro mājokļus, Valsts policija aicina nekavējoties ziņot likumsargiem pa tālruņa numuru 110.

Fokusa diena pret zādzībām no mājokļiem ir tapusi Eiropas Savienības noziedzības novēršanas un apkarošanas programmas (EUCPN) ietvaros un vērsta uz to, lai pastiprinātu cīņu pret šo noziegumu, brīdinot un informējot sabiedrību par to, kā sevi pasargāt. Sīkāku informāciju par fokusa dienu, kā arī padomus sava mājokļa pasargāšanai meklē: www.drossmajoklis.lv

Foto: Valsts policija