Zemgalē dega saimniecības ēka un siena ruļļi

Aizvadītajās diennaktīs, laikā no 27.septembra pulksten 6.30 līdz 30.septembra pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 19 izsaukumus – septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu, sešus uz glābšanas darbiem un vēl seši izsaukumi bija maldinājums, informē VUGD.

Jau trešo diennakti ugunsdzēsēji glābēji turpina dzēst siena ruļļus. Piektdien, pulksten 23.46, VUGD saņēma informāciju, ka Jelgavas novada Valgundes pagastā deg siena ruļļi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka atklātā teritorijā deg daļa no 400 kvadrātmetru lielas siena ruļļu kaudzes. Ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmām nosargāt daļu no siena ruļļiem. Ugunsgrēka dzēšanas darbos tika iesaistīta arī uzņēmuma traktortehnika, kas veica nedegošo siena ruļļu aizvešanu. Degšanas platība bija 240 kvadrātmetri. Šobrīd vēl turpinās degošo un gruzdošo siena ruļļu izjaukšanas un dzēšanas darbi. Degošu siena ruļļu dzēšanas darbi ir ilglaicīgi, jo nepieciešams katru no šiem ruļļiem izjaukt un saliet ar ūdeni.

Sestdien, pulksten 11.45, VUGD saņēma informāciju, ka Jaunpils novada Jaunpils pagastā deg saimniecības ēka. Ierodoties notikuma vietā, Tukuma un Dobeles ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka saimniecības ēka, kurā atrodas kokmateriāli, traktors un sadzīves mantas, deg pilnā platībā ar atklātu liesmu. Ugunsdzēsējim glābējiem no liesmām izdevās nosargāt blakus esošo šķūni. Dzēšanas darbus apgrūtināja lielais vējš, kas veicināja liesmu izplatīšanos. Ugunsgrēka dzēšanas darbos piedalījās arī Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, kā arī tika iesaistīts frontālais iekrāvējs kokmateriālu izvešanai un traktors ar ūdens tvertni. Dzēšanas darbi noslēdzās pēc vairāk kā astoņām stundām.

Piektdienas vakarā VUGD saņēma informāciju, ka Kandavā pēc ceļu satiksmes negadījuma nepieciešams sakārtot ceļa braucamo daļu. Izmantojot absorbentu un roku rīkus, ugunsdzēsēji glābēji savāca uz ceļa izlijušo eļļu.





Foto: no arhīva