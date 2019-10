Zemgalē dzēsta degoša šķelda un siena ruļļi

Aizvadītajā diennaktī, no 30.septembra pulksten 6.30 līdz 1.oktobra pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma trīs izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu, vienu uz glābšanas darbiem un vēl viens izsaukums bija maldinājums, informē VUGD.

Vakar, pulksten 16.58, ugunsdzēsēji glābēji pabeidza darbu Jelgavas novada Valgundes pagastā, kur trīs diennaktis dzēsa 240 kvadrātmetru platībā degošus siena ruļļus. Informācija par ugunsgrēku tika saņemta piektdien, pulksten 23.46. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka atklātā teritorijā deg daļa no 400 kvadrātmetru lielas siena ruļļu kaudzes. Ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmām nosargāt daļu no siena ruļļiem. Ugunsgrēka dzēšanas darbos tika iesaistīta arī uzņēmuma traktortehnika, kas veica nedegošo siena ruļļu aizvešanu. Degošu siena ruļļu dzēšanas darbi ir ilglaicīgi, jo nepieciešams katru no šiem ruļļiem izjaukt un saliet ar ūdeni.

Šonakt, pulksten 1.34, Jelgavas ugunsdzēsēji glābēji devās uz Ozolnieku novada Salgales pagastu, kur atklātā teritorijā bija aizdegusies šķelda. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka 100 kvadrātmetru lielā un piecus metrus augstā šķeldas kaudzē gruzd un deg šķelda 20 kvadrātmetru platībā. Ar uzņēmuma traktortehnikas palīdzību tika veikta šķeldas pārkraušana, lai izolētu nedegošo šķeldu no degošās un tādējādi novērstu uguns izplatīšanos. Dzēšanas darbi noslēdzās pulksten 4.48.

