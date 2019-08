Zemgalē izglābti trīs nelaimē nokļuvuši cilvēki

Aizvadītajās trijās diennaktīs, no 9.augusta pulksten 6.30 līdz 12.augusta pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 22 izsaukumus – septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu, deviņus uz glābšanas darbiem un vēl seši izsaukumi bija maldinājumi, informē VUGD.

Sestdien, pulksten 10.21, uz vienoto ārkārtējo notikumu numuru 112 piezvanīja cilvēks, kurš informēja, ka ir apmaldījies Jelgavas novada Valgundes pagasta mežā. Ugunsdzēsēji glābēji piebrauca pie meža, kurā cilvēks varēja atrasties, un ieslēdza autocisternas skaņas signālu. Sazvanot cilvēku, kas bija apmaldījies, viņam jautāja, vai dzird autocisternas skaņas signālu. Tā kā cilvēks signālu dzirdēja, tad viņam tika pieteikts iet uz skaņas pusi. Pēc nepilnas pusstundas cilvēks no meža iznāca ārā.

Sestdien, pulksten 19.50, Jelgavas ugunsdzēsēji glābēji devās uz Rūpniecības ielu Jelgavā, kur dega pirts ēkas siena un griestu pārsegums 6 kvadrātmetru platībā. Savukārt pulksten 21.07, tika saņemta informācija, ka Jelgavas novada Sesavas pagastā deg saimniecības ēka. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg vienstāva saimniecības ēkas griestu pārsegums divu kvadrātmetru platībā.

Naktī uz svētdienu, pulksten 3.08, ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Engures novada Engures pagastu, kur diviem cilvēkiem ezerā bija apgāzusies laiva un viņi saviem spēkiem nespēja tikt krastā. Pārmeklējot ezeru un uzturot telefona sakarus, ugunsdzēsēji glābēji atrada abus cilvēkus, kuri tobrīd jau atradās līdz kaklam ūdenī un tuvu bezsamaņas stāvoklim. Ugunsdzēsēji glābēji cilvēkus nogādāja krastā un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

Svētdien, pulksten 18.29, Jelgavas ugunsdzēsēji glābēji devās uz Lapskalna ielu Jelgavā, kur pie divstāvu dzīvojamās mājas dega vienstāva piebūve, kurā izvietota pirts. Degšanas platība bija 12 kvadrātmetri. Dzēšanas darbi noslēdzās pulksten 19.18.

Naktī no svētdienas uz pirmdienu, pulksten 23.53, tika saņemts izsaukums uz Bausku, kur kādā daudzstāvu dzīvojamā mājā bija jūtams sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienā no ēkas dzīvokļiem bija piededzis uz plīts bez uzraudzības atstāts ēdiens 0,1 kvadrātmetra platībā un izveidojies spēcīgs sadūmojums. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem. Pulksten 00.28 ugunsgrēks tika likvidēts, un tā dzēšanas darbos piedalījās deviņi ugunsdzēsēji glābēji no Bauskas un Iecavas.

