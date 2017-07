Vienojas par diferencēta IIN ieviešanu, bet vēl spriedīs par likmi lielo algu saņēmējiem

Valdības pārstāvji un sociālie partneri ceturtdien Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē vienojās par diferencēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieviešanu.

Vienošanās paredz, ka IIN likmes tiks diferencētas pa ieņēmumu veidiem, proti, ienākumiem līdz 20 000 eiro gadā IIN likme būs 20 procenti, no 20 001 eiro līdz 55 000 eiro – 23 procenti. Tomēr ceturtdien vēl netika panākta vienošanās par IIN likmi lielo algu saņēmējiem – virs 55 000 eiro gadā. Finanšu ministrija piedāvāja transformēt solidaritātes nodokli, piemērojot solidaritātes nodokļa aprēķināšanas principu IIN aprēķinā. Tādējādi lielo algu saņēmējiem IIN būtu 33,5 procenti. Pret šo principu iebilda darba devēji, jo šis maksājums būtu pārāk liels.

Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) atzina, ka minētais jautājums tiks apspriests pirmdien, 3. jūlijā, gaidāmajā koalīcijas sēdē, un tiks meklēts kompromisa variants.

Iepriekš nodokļu reformas piedāvājums paredzēja ieviest divas IIN pamatlikmes – 20 procentus ienākumiem līdz 45 000 eiro gadā un 23 procentu ienākumiem virs 45 000 eiro gadā.

Tāpat NTSP vienojās, ka reinvestētajai peļņai tiks piemērota 0 procentu likme, lai saglabātu uzņēmumu konkurētspēju.

Pakāpeniski augs arī neapliekamais minimums. Ar nodokļi neapliekamo minimumu paredzēts palielināt līdz 200 eiro no 2018. gada, līdz 230 eiro no 2019. gada un 250 eiro no 2020. gada. Palielinātais neapliekamais minimums netiks piemērots, sākot ar ienākumiem no 1200 eiro.

Minimālā alga tiks pakāpeniski palielināta no esošajiem 380 eiro līdz 430 eiro.

No 2018. gada atvieglojums par apgādībā esošu personu būs 200 eiro mēnesī, bet līdz 2020. gadam tas sasniegs 250 eiro mēnesī.

Veselības nozares finansēšanai par procentpunktu tiks palielinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Iepriekš valdības sociālie partneri iestājās pret nodokļu politikas reformas kursa maiņu un atsauca savu atbalstu nodokļu politikas reformai.

Valdība par nodokļu reformas likumprojektiem lems divās daļās – 4. jūlijā un 11. jūlijā. Pēc tam likumprojekti tiks iesniegti izskatīšanai Saeimā, kas nodokļu reformai nepieciešamo likuma grozījumu skatīšanu varētu noslēgt augusta beigās vai septembra sākumā.





Foto: no interneta resursiem