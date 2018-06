AS “Dobeles dzirnavnieks” pērn sasniedzis rekordlielu apgrozījumu – 113,7 miljonus eiro

Latvijas lielākais pārtikas ražotājs un viens no lielākajiem graudu pārstrādes uzņēmumiem Baltijā AS “Dobeles dzirnavnieks” aizvadītajā gadā sasniedzis līdz šim lielāko apgrozījumu – 113,7 miljonus eiro, kas ir par 27 procentiem vairāk nekā 2016. gadā. Kā norāda AS “Dobeles dzirnavnieks” valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils, uzņēmuma dinamiskās izaugsmes pamatā ir pēdējo gadu mērķtiecīgs darbs pie jaunu ražotņu izveides, esošo modernizācijas un aktīvas noieta tirgu apgūšanas, kas ļauj ik gadu audzēt graudu pārstrādes apjomus.

2017. gadā “Dobeles dzirnavnieka” ražotnēs pārstrādātas 226 tūkstoši tonnas graudu, kas ir par 39 tūkstošiem tonnu vairāk nekā gadu iepriekš. K.Amsils informē, ka ražošanas jaudu plānots kāpināt arī šajā gadā: “Paredzam, ka šogad pārstrādāsim jau vairāk nekā 250 tūkstošus tonnu graudu, tāpēc turpinām darbu pie tā, lai uzlabotu graudu pieņemšanas, uzglabāšanas un pirmapstrādes procesus. Efektīva kvalitatīvu izejvielu nodrošināšana ir mūsu ražošanas pamats.”

2017. gadā AS “Dobeles dzirnavnieks” peļņa sasniegusi 4,17 miljonus eiro. Nodokļos uzņēmums aizvadītajā gadā samaksājis 5,7 miljonus eiro.

Eksports no kopējā “Dobeles dzirnavnieka” apgrozījuma 2017. gadā veidojis 57 procentus, un uzņēmums eksportē savu produkciju uz vairāk nekā 70 valstīm Eiropā, Āfrikā, Āzijā un Dienvidamerikā. Aizvadītajā gadā līdzās vairāku jaunu eksporta tirgu apgūšanai “Dobeles dzirnavnieks” mērķtiecīgi strādājis pie pārdošanas apjomu kāpināšanas un tirdzniecības servisa uzlabošanas esošajos ārvalstu tirgos, kas ļāvis nostiprināt savas pozīcijas un veidot stabilu klientu loku.

Turpinot realizēt uzņēmuma investīciju plānu, 2017. gadā “Dobeles dzirnavnieks” ieguldījis uzņēmuma infrastruktūras un ražošanas tehnoloģisko procesu uzlabošanā 6,1 miljonus eiro, tajā skaitā palielinot graudaugu pārslu ražošanas jaudu.

“Aizvadītajā gadā noslēdzām projekta “Graudu uzglabāšanas torņu sistēmas izveide” pirmo kārtu, kā rezultātā mūsu graudu uzglabāšanas kapacitāte sasniedza 160 tūkstošus tonnu,” norāda K.Amsils, uzsverot, ka šī vērienīgā projekta realizēšana tiek turpināta arī šogad, un līdz jaunajai ražas sezonai ekspluatācijā plānots nodot vēl 15 jaunus graudu uzglabāšanas torņus ar 70 tūkstošu tonnu ietilpību, kā arī jaunizveidotu kalti. “Jaunie torņi mums turpmāk ļaus ne tikai ievērojami palielināt graudu uzglabāšanas jaudu – līdz 230 tūkstošiem tonnu, bet arī par aptuveni 30 procentiem efektivizēt graudu pieņemšanas procesu, kas aktīvākajā kulšanas sezonā nozīmē mazākas rindas un ātrāku kravu izbēršanu zemniekiem.”

K.Amsils stāsta, ka šogad AS “Dobeles dzirnavnieks” attīstībā plānots investēt desmit miljonus eiro, palielinot graudu uzglabāšanas jaudu, izveidojot papildu sliežu pievedceļu dzelzceļa vagonu apkalpošanai un turpinot darbu pie kopējās uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas.

Ievērojamas investīcijas ražošanas attīstībā “Dobeles dzirnavnieks” plāno veikt arī tuvāko trīs gadu laikā. “Jau kopš pagājušā gada mūsu speciālisti Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra pētniecības projektā izstrādā jaunu produktu specifikācijas un ražošanas tehnoloģijas. Šobrīd esam iesnieguši projektu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā – tā apstiprināšanas gadījumā veidosim Dobelē inovatīvu pastas ražotni, kas ļaus mums esošo produktu klāstu papildināt ar jauniem, inovatīviem produktiem gan vietējā, gan eksporta tirgos,” stāsta K.Amsils. Paredzams, ka kopējās projekta investīcijas pārsniegs desmit miljonus eiro.

Kopumā “Dobeles dzirnavnieks” tuvāko trīs gadu laikā uzņēmuma attīstībā plāno investēt 30 miljonus eiro.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izejvielu pieejamību, līdzās uzņēmuma ražošanas attīstībai un darbam pie jaunu produktu izstrādes “Dobeles dzirnavnieks” iegulda arī graudaugu pētniecības un attīstības pasākumos. Uzņēmums veic gan miežu un auzu šķirņu, gan to audzēšanas tehnoloģiju izpēti augstvērtīgu pārtikas produktu ieguvei. Turpināts tiek pētnieciskais darbs arī pie cieto jeb 'durum' kviešu audzēšanas programmas Latvijā, ko jau pāris gadu zemnieki audzē savos laukos, uzrādot ļoti labus rādītājus gan ražībā, gan graudu kvalitātē. Kopumā 2017. gadā pētniecības un attīstības mērķiem “Dobeles dzirnavnieks” atvēlējis 88,2 tūkstošus eiro.

“Dobeles dzirnavnieks” 2017. gadā sadarbojās ar vairāk nekā 550 graudu piegādātājiem, no kuriem 90 procentu bija vietējie lauksaimnieki.

AS “Dobeles dzirnavnieks” ir Latvijas lielākais pārtikas ražotājs un graudu pārstrādes uzņēmums. Tā galvenie darbības virzieni ir visu veidu kviešu miltu, mannas, miltu maisījumu, makaronu, graudaugu pārslu, putraimu un dzīvnieku barības ražošana.





Foto: Raitis Puriņš