Čipsi ar veselīguma piedevu (FOTO)

Ieva Būmerte pieder pie tiem LLU studējušajiem, kas “aizķērušies” Jelgavā. Ieva pati ir no Valkas, bet viņas vīrs no Skrundas. Abi par savu dzīvesvietu izvēlējušies viduspunktu – Jelgavu. Ieva LLU studējusi Pārtikas tehnoloģijas fakultātē, tāpēc viņas radītais produkts – dārzeņu čipsi – uzskatāms par gluži likumsakarīgu rezultātu. Runājot par dārzeņu čipsu idejas pirmsākumiem, Ieva atzīst: “Viss laikam sākās ar bietēm. Domāju – tik foršs dārzenis, raksturīgs Latvijai, vajadzētu kaut ko garšīgu no šīs saknes pagatavot.” Jau sākotnēji abiem ar vīru bijusi pārliecība, ka kaut kas jāražo pašiem, turklāt vajadzētu radīt savu produktu, nevis atražot jau kaut ko esošu.



Foto: Raitis Puriņš. Visu rakstu lasiet 19. aprīļa “Zemgales Ziņās”