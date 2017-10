Desa nevar būt lētāka par gaļu

“Katram cilvēkam ir kaut kas jāēd, gaļa ir viens no svarīgākajiem uztura avotiem, kas nepieciešams cilvēkam,” uzskata Ozolnieku novada uzņēmējs gaļas produktu ražotnes un veikala “Iecēnu delikateses” īpašnieks Uldis Pauče.

U.Pauče uzsver: “Var dot priekšroku vietējās izcelsmes gaļai – Latvijā audzētai vai vienalga kaut kur no Eiropas ievestai. Tomēr ražots Latvijā nenozīmē audzis Latvijā, bet ir daudz patīkamāk uzturā lietot pārtiku, kuras izcelsme ir skaidri zināma un saprotama.” Tieši tāpēc “Iecēnos” strādā, dodot priekšroku Latvijā audzētiem lopiem, nevis ievestiem no Beļģijas, Holandes, izceļojušiem caur Ķīnu vai nākot no citām tālām zemēm. Tur ir citas pārtikas drošības regulas, tāpat gaļa tiek ievesta saldēta, injicēta un tai var būt bijusi saskarsme ar kukaiņiem. “Jo garāks svaigās gaļas ceļš pie patērētāja, jo mazāk zināms, kāds tas bijis. Svaiga gaļa ir ārkārtīgi delikāts produkts, un pret to ir attiecīgi jāizturas,” uzskata uzņēmējs.



Foto: Raitis Puriņš.