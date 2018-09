Irbeņu audzētājs Māris Šermuks: Izmantojamas ir pilnīgi visas auga daļas (FOTO)

Irbeņu audzētājs Māris Šermuks no Auces ved mūs uz savu irbeņu lauku. Netālu no viņa mājas septiņos hektāros aug 12 dažādu šķirņu irbeņu krūmi. Irbeņu lapas jau sāk iekrāsoties sārtos toņos, bet sarkano ogu ķekaru ir tik daudz, ka dažu krūmu zari nolīkuši no ogu svara. Irbenes Māris audzē bioloģiski – bez “ķīmijas”. Zāle tiek pļauta un kaisīta apkārt krūmiem.Irbeņu krūms sāk ražot ceturtajā piektajā gadā. Krūmu augstums ir 3,5 līdz četri metri. Ogas parasti novāc septembra beigās, oktobra sākumā, bet šogad – ātrāk. Tās vāc, nogriežot ķekarus. Izrādās, ka irbeņu lauka lielākie ienaidnieki nav vis putni, kuriem labāk garšo pie mājām augošo irbeņu krūmu ogas, bet gan stirnu āzis, kurš, trinot ragus, iznīcina ap 50–70 krūmiem gadā.



Foto: Raitis Puriņš.