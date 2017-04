Jelgavā atvērts sestais veikals «Top!»

Lielajā ielā Jelgavā atvērts veikals «Mini Top!», kas ir sestais veikalu tīkla «Top!» veikals Jelgavā un divpadsmitais Jelgavas novadā, informē veikala pārstāvji. Veikala tirdzniecības zāles platība ir 116 kvadrātmetri. Šobrīd veikalā plānots nodrošināt darbavietas sešiem darbiniekiem.



«Jaunatvērtais veikals pieder veikalu tīkla «Top!» sadarbības partnerim AS «LPB». Tieši AS «LPB» 2000. gada jūnijā Liepājā atvēra pirmo veikalu «Top!». Tas ir jau 38. jaunatvērtais veikals šogad, bet kopumā 257. veikals «Top!» visā Latvijā,» stāsta veikalu tīkla «Top!» mārketinga vadītāja Ilze Priedīte.

AS «LPB» ir viens no vietējā veikalu tīkla «Top!» radītājiem, kas dibināts 1992. gadā, un ir vietējais uzņēmums ar Latvijas kapitālu. Savā pastāvēšanas laikā uzņēmums atvēris 11 veikalus «Top!» un 27 «Mini Top!» visā Latvijā – Liepājā, Aizputē, Grobiņā, Priekulē, Pāvilostā, Vaiņodē, Brocēnos, Bunkā, Cīravā, Dubeņos, Kalvenē, Kazdangā, Krotē, Medzē, Nīcā, Saldū, Vērgalē un Jelgavā. Jelgavas novadā ir astoņi «Top!» un četri «Mini Top!» veikali, kuros AS «LPB» un SIA «Mārksmens» kopumā nodrošina turpat 100 darbavietu.

Veikalu tīkls «Top!» pērn palielinājis pārtikas mazumtirdzniecības apgrozījumu tīkla veikalos līdz 243 miljoniem eiro, kas ir par septiņiem procentiem vairāk nekā 2015. gadā. Pērn visā Latvijā atvērti 12 jauni veikali.

Veikalu tīkls «Top!» ir lielākais Latvijas uzņēmējiem piederošais veikalu tīkls, kā arī trešais lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls Latvijā. Ar preču zīmi «Top!» Latvijā šobrīd darbojas 257 pārtikas veikali, no tiem 137 «Top!» un 120 «Mini Top!», kuri pieder 20 vietējiem uzņēmumiem: SIA «Firma Madara 89», AS «LPB», AS «Diāna», SIA «Lars Limited», SIA «Gabriēla», SIA «Dekšņi», SIA «Mārksmens», SIA «Madara 93», SIA «AA & Co», SIA «Krista-A», AS «Roga-Agro», SIA «ESSA», SIA «G.A.L.», SIA «Lekon», SIA «Ogres Prestižs», SIA «Pārtikas veikalu grupa», SIA «Oregano», SIA «SP», SIA «Palmas-S» un SIA «LM Jūrmala».

Kopumā tiek nodrošināts vairāk nekā 3000 darbavietu, atbalstot vietējos ražotājus un piegādātājus visā Latvijā.





Publicitātes foto