Jelgavā tiekas Latvijas uzņēmēju organizāciju pārstāvji

Ikgadējā pasākumā, kuru organizēja Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija (JRTA), pulcējās uzņēmēju organizāciju pārstāvji no visas Latvijas, aģentūra LETA informēja JRTA.

Šogad pasākumā bija pārstāvētas Bauska, Cēsis, Rīga, Jūrmala, Jēkabpils un Jelgava, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Darba devēju konfederācija. Kopumā pasākumu Jelgavā apmeklēja vairāk nekā 110 uzņēmēju.

Uzņēmēji Jelgavā apmeklēja metālapstrādes uzņēmumu “SFM Latvia”, kas ražo šasijas karjeru mašīnām, smago un vieglo automašīnu evakuatoru instalācijas, transportieru sistēmas un elektrības ģeneratoru dzesētājus. Uzņēmumu pārstāvji paviesojās šahtu moduļu ražotnē “NCC Shaft” un SIA “Jelgavas tipogrāfija”.

“Šāda biznesa “tīklošana” neformālā gaisotnē ir ļoti nepieciešama, tādēļ esmu pateicīgs Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijai un īpaši tās vadītājam Imantam Kanaška, ka katru gadu izdodas sapulcēt uzņēmējus no visas Latvijas,” pastāstīja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš. Viņš arī norādīja, ka ar katru gadu uzņēmēju skaits Jelgavas pasākumā palielinās, piepulcējot cilvēkus no arvien vairāk pilsētām. Piemēram, šogad pirmo reizi piedalījās Ikšķiles uzņēmēji, kā arī pārstāvji no Kurzemes.

JRTA šobrīd apvieno gandrīz 200 biedru un ir nozīmīga struktūra uzņēmējdarbības veicināšanai Jelgavā. Asociācija ir pārstāvēta Latvijas Darba devēju konfederācijā un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (LTRK), savukārt JRTA valdes priekšsēdētājs šogad ievēlēts par LTRK viceprezidentu.