"Lido" šogad plāno atvērt ēdināšanas vietu Jelgavā

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums "Lido" šogad plāno atvērt divas jaunas ēdināšanas vietas – "Rīga Plaza" un kādā tirdzniecības centrā Jelgavā –, aģentūrai LETA piektdien pēc uzņēmuma valdes un padomes sēdes pastāstīja kompānijas lielākais īpašnieks un padomes priekšsēdētājs Gunārs Ķirsons.

Viņš pastāstīja, ka "Lido" tirdzniecības centrā "Rīga Plaza" plānots atvērt šoruden, bet Jelgavas tirdzniecības centrā, kura nosaukumu pagaidām nevarot atklāt, "Lido" plānots atvērt līdz jaunajam gadam. Precīzs investīciju apmērs divu jauno restorānu izveidē vēl nav aplēsts.

Ķirsons piebilda, ka pārrunas norit arī par "Lido" atvēršanu topošajā tirdzniecības centrā "Akropole", taču atšķirībā no diviem iepriekš minētajiem projektiem par šīs ēdināšanas iestādes atvēršanu vēl nav pārliecības.

Tāpat viņš atzīmēja, ka "Lido" vadības sapulcē nolemts ieguldīt 700 000 līdz 800 000 eiro "Lido Vērmanītis" rekonstrukcijā, tostarp izvietojot tajā jaunākās tehnoloģijas. Nevienu no esošajām ēdināšanas iestādēm šogad nav iecerēts slēgt.

Tāpat sapulcē pārrunāti "Lido" plāni šogad pārskatīt cenu politiku, lai ēdināšanas iestāžu apmeklētājiem būtu pieejami ēdieni par zemākām cenām. "Ieviesīsim jaunus ēdienus, kā, piemēram, nesen ieviesto jauno zivju ēdienu, kurš maksā mazāk, bet ir ar augstu uzturvērtību," sacīja Ķirsons.

Pēc viņa teiktā, "Lido" plāno ieviest arī jaunu pakalpojumu – cilvēki iepriekš var pasūtīt ēdienu, pēcāk atbraukt tam pakaļ, un kāds no darbiniekiem viņam to pienesīs klāt. Šāds pakalpojums pasaulē jau esot pieejams – arī "Lido" to varot ieviest.

Pēc kompānijas pārstāvju iepriekš vēstītā, "Lido" grupas kopējais apgrozījums pērn sasniedza gandrīz 58 miljonus eiro, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar 2016. gadu, kad "Lido" grupas apgrozījums bija 45 miljoni eiro.

Uzņēmums dibināts 1991. gadā, un tā pamatkapitāls ir 992 428 eiro. Pēc kompānijā vēstītā, "Lido" kapitālā Ķirsonam pieder apmēram 75 procenti akciju.





Foto: virtualriga.com