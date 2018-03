Par iekārojamāko darba devēju Zemgalē ceturto gadu atzīta AS “Dobeles dzirnavnieks”

Apkopojot interneta personāla atlases uzņēmuma “CV-Online Latvia” gada nozīmīgākās darba ņēmēju aptaujas “TOP darba devējs 2017” rezultātus, apbalvoti iekārotākie darba devēji vairākās kategorijās, informē uzņēmuma pārstāve Krista Roziņa.

Pirmo reizi par TOP darba devēju jeb iekārotāko darba devēju, kas pirmais nāk prātā, tika atzīta AS “SEB banka”, kas augsto novērtējumu ieguvusi, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada rezultātiem pakāpjoties sarakstā par 23 vietām. Par iekārojamāko darbavietu valsts pārvaldē respondentu balsojumā kļuvusi Latvijas banka, savukārt titulu “Gada izaugsme”, ko piešķir darba devējam, kas sarakstā ir pakāpies par visvairāk pozīcijām, ieguva AS “Cēsu alus”.

Aptaujas dalībnieku balsojums atklāja arī populārākos un iekārojamākos darba devējus reģionos. Titulu “TOP darba devējs 2017 Zemgalē” ceturto gadu izdevies nosargāt AS “Dobeles dzirnavnieks”. Par galvenajiem iemesliem vēlmei strādāt šajā uzņēmumā respondenti norādījuši – atpazīstams uzņēmums ar labu reputāciju (38 procenti), saistoša uzņēmuma kultūra, tās vērtības un tradīcijas (18 procenti), labas karjeras izaugsmes iespējas (14 procenti), iedvesmojoša un profesionāla vadība un kolēģi, labs mikroklimats (13 procenti) un motivējošs atalgojums un papildu labumi (12 procenti).

Darba devēju līderu trijniekā pārliecinoši savas pozīcijas saglabā gan SIA “Virši-A”, kas ir 2. vietā, gan AS “Balticovo” – 3. vieta. 4. vietu topā ieņem LPKS “Latraps”, 5. vietā – SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne””.

Kurzemē pirmo vietu saglabā SIA ““Ventspils nafta” termināls”, Latgales populārākais darba devējs ir AS “Latvijas maiznieks”, bet Vidzemē, iegūstot divus titulus, – AS “Cēsu alus”.

Nosakot iekārotākās darbavietas biznesa sektoros, kur balsošanai tika piedāvāti pēc noteiktiem kritērijiem atlasīti uzņēmumi, titulu “TOP darba devējs 2017” finanšu sektorā sesto gadu pēc kārtas ieguva AS “Swedbank”, transporta un loģistikas sektorā – AS “Air Baltic Corporation”, tirdzniecības sektorā – SIA “Circle K Latvia”, IT un telekomunikāciju sektorā – SIA “Latvijas Mobilais telefons”, ražošanas sektorā – AS “Latvenergo”. Savukārt otro gadu pēc kārtas par visaugstāk novērtēto darba devēju sabiedriskajā ēdināšanā kļuva AS “Lido”.

“Aptaujas rezultāti atspoguļo izteiktu tendenci: visvairāk iekārotais darba devējs aizvien biežāk darba ņēmēju vērtējumā ir viņu pašreizējā darbavieta. Šajā gadā par savu pašreizējo darba devēju ir nobalsojuši vairāk nekā 60 procenti, trīs gadu laikā šim rādītājam pieaugot par 20 procentiem,” stāsta “CV-Online Latvia” vadītājs Aivis Brodiņš. “Lai priekšrocības, ko sniedz atrašanās labāko darba devēju topa augšgalā, varētu izmantot aizvien vairāk uzņēmumu, šogad pirmo reizi īpašos iekārotāko darba devēju zīmogus iegūs katras kategorijas topa trijnieks. Gadiem ejot, šie zīmogi ir pierādījuši sevi kā vērtību jaunu darbinieku piesaistē un tiek aktīvi izvietoti gan uzņēmumu mājaslapu karjeras sadaļās un darba sludinājumos, gan uzņēmumu birojos, darba telpās un filiālēs.”

Turpinot pagājušā gada aizsākto tradīciju, apbalvošanas ceremonija tika organizēta pie viena no aizvadītā gada labākajiem darba devējiem. Šajā gadā pasākuma viesus savās telpās uzņēma AS “Latvenergo”, gan viesiem piedāvājot īpašas aktivitātes, gan veltot īpašu sveicienu Latvijas simtgadei – kopīgi iedziedātu dziesmu “Ozolam” (Ainars Virga/Guntars Račs) Latvijas simtgades projektā “Izdziedam 100”. .

Aptauju “TOP darba devējs 2017” veica vadošais interneta personāla atlases uzņēmums “CV-Online Latvia” no pērnā gada 12. decembra līdz šī gada 24. janvārim. Šogad aptaujā piedalījās turpat 7 000 respondentu no visas Latvijas. Vairāk ar aptaujas rezultātiem iespējams iepazīties ŠEIT.



Foto: Raitis Puriņš