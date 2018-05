Šūšanas uzņēmums "EK Auce" pērn noturējis ap 2,3 miljonu eiro apgrozījumu

Šūšanas uzņēmumam SIA "EK Auce" pērn izdevies saglabāt apgrozījuma līmeni, lai gan pirms tam piedzīvots kritums, liecina "Firmas.lv" dati.

Pagājušajā gadā apgrozījums sasniedzis 2 336 315 eiro, kas ir par četriem procentiem vairāk nekā 2016. gadā, kad tas bija 2 268 074 eiro. Savukārt 2015. gadā uzņēmums apgrozīja vēl ievērojamāku summu – 2 723 587 eiro.

Savukārt peļņa, salīdzinot ar 2016. gadu, 2017. gadā ir kritusies un bijusi attiecīgi 46 534 eiro un 34 190 eiro.

2017. gadā uzņēmums nomainījis vecās neekonomiskās iekārtas pret jaunām, videi draudzīgām, nodrošinot vides aizsardzību, norādīts gada pārskata vadības ziņojumā.

81,14 procentu uzņēmuma daļu pieder Dānijas Karalistē reģistrētajam uzņēmumam AS "Spectre", pārējā daļa – Latvijas pilsonei Aijai Vežukai, kas arī vada "EK Auce".

Arī lielākā daļa pasūtījumu ir no "Spectre", taču vēl uzņēmumam ir septiņi sadarbības partneri Dānijā, Vācijā un Zviedrijā, kas veido apmēram 15 procentu no apgrozījuma. Šūšanas pakalpojumi Latvijas firmām veido tikai nelielu daļu no kopējā apjoma – apmēram vienu procentu no apgrozījuma.

2018. gadā "EK Auce" vadība plāno turpināt ieviest jaunas tehnoloģiskās iekārtas un pilnveidot ražošanas procesu. Apgrozījumu paredzēts saglabāt 2017. gada līmenī.

Brīvā laika un sporta apģērbu ražotnēs Aucē un Jelgavā uzņēmums pērn nodarbinājis vidēji 224 cilvēkus. Ražotājs gan norāda, ka atrašanās vietas dēļ pastāv kvalificētu darbinieku trūkuma risks.





Foto: balticexport.com