56% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka pārdāvināt dāvanas ir nepieklājīgi

Vairāk nekā puse jeb 56% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka pārdāvināt Ziemassvētkos saņemtās dāvanas ir nepieklājīgi, liecina mobilo sakaru operatora “Bite” un pētījumu aģentūras “Norstat Latvija” veiktās aptaujas dati. Vienlaikus teju katrs ceturtais atzīst, ka pārdāvina saņemtās lietas, kas sagādājušas vilšanos. Visbiežāk tie ir dažādi mājas dekori, piemēram, sveces, porcelāna eņģelīši, kā arī apģērbs, tostarp šalles un zeķes ar Ziemassvētku tematiku. Bieži vilšanos sagādājusi arī bižutērija, tostarp kaklarotas, piespraudes, auskari, informē aptaujas veicēji.

Parasti Ziemassvētku dāvanas saviem līdzcilvēkiem izvēlamies rūpīgi, tomēr ne vienmēr izdodas nopirkt to, kas otram patīk un ir ikdienā noderīgs, praktiski pielietojams. Lai gan 56% respondentu atzīst pārdāvināšanu par nepieklājīgu un to nepraktizē, 26% uzskata, ka dāvanas, kas nav noderīgas pašam, drīkst pārdāvināt, jo, iespējams, kādam citam tās noderēs vairāk, liecina aptaujas dati. Visvairāk pārdāvināšanu atbalsta cilvēki vecumā no 30-39 gadiem, savukārt aptaujātie vecumā no 60-74 gadiem par šādu rīcību ir skeptiski, un 64% no viņiem uzskata, ka tas ir nepieklājīgi pret otru.

Tikmēr 12% atzīst, ka ir domājuši par dāvanu pārdāvināšanu, taču nekad nav saņēmušies to izdarīt. 6% atklājuši, ka nenoderīgas dāvanas gluži vienkārši izmet.

Statistika atklāja, ka visretāk aptaujātie vīlušies tādās dāvanās kā tehnoloģijas, atpūtas pasākumu biļetes, kā arī praktiskās sadzīvē izmantojamās lietas – piemēram, virtuves piederumi, dvieļi u.tml.

Cilvēki Ziemassvētkos iecienījuši apdāvināties ar praktiskām dāvanām, un tehnoloģijas ir viena no tām grupām, kas tiek ielikta dāvanu sarakstā. Nereti lēmums par tehnoloģiju iegādi Ziemassvētkos ir kopīga ģimenes izvēle, par kuru visi ir vienojušies. Arī vecāki nereti tieši gadu mijas apdāvināšanos izmanto kā brīdi, lai ar sen kārotu tehnoloģiju vai aksesuāru iepriecinātu savas atvases. Starp pieprasītākajām ierīcēm ir viedtālruņi, viedpulksteņi un “gudrie” televizori. Lielu interesi cilvēki arī izrāda par šā gada jaunievedumu – bērnu drošības pulksteņiem “Super G Blast”.

Ja dāvinātājs tomēr ir kļūdījies ar dāvanas izvēli, etiķetes eksperte Vita Nasirova iesaka: “Pārliecinieties par to, ka dāvanas iepakojums ir neskarts un atcerieties, no kura cilvēka to saņēmāt, lai nejauši neatdotu dāvanu personai, no kuras to saņēmāt. Kopumā, manuprāt, ētiskākais un ekoloģiskākais “nevajadzīgo” dāvanu liktenis ir to atdošana vai ziedošana kādam, nevis pārdāvināšana. Proti, negaidot svētkus, piedāvājiet to personai, kurai, jūsuprāt, tā ļoti patiks un noderēs vai nododiet to labdarībai.”

Aptauja norisinājās 2019. gada novembrī, tajā piedalījās 1008 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

