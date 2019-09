Četras dienas tuksnesī (FOTO)

Turpinājums, sākums 19. septembra numurā



Izklausās lepni. Gluži kā četras dienas tur, kur daudziem nav lemts būt, kur brauc meditēt Holivudas slavenības, kur debesis (domājams, arī Dievs) ir tuvāk. Taču patiesībā viss ir daudz vienkāršāk – pasaulē sausākais tuksnesis, kas stiepjas 1000 kilometru garumā un atrodas 2500–4000 metru virs jūras līmeņa, atrodas stundas lidojuma attālumā no Čīles galvaspilsētas. Kalama (Calama) ir rūpniecības pilsēta, no kuras visērtāk ar autobusu nokļūt slavenajā tūristu galamērķī Sanpedro (San Pedro de Atacama) pilsētiņā. Un tur jāļaujas vilinošiem piedāvājumiem – gida pavadībā kājām doties tuksnesī, aukstumā nakšņot teltī un mēģināt iekarot kādu no vulkāniem, kas sniedzas sešu septiņu tūkstošu metru augstumā. Otrs variants – nomāt džipu un braukāt pa nemarķētiem ceļiem, meklēt un atrast saulainas lagūnas ar flamingo bariem, bezgalīgus sāls laukus, aizsalušas kalnu upītes (jā, dažas tur ir) un termas. Tā kā Eiropā izdotas autovadītāja tiesības te neatzīst, nāktos maksāt šoferim gidam. Saprotams, ka es izvēlos trešo variantu – ērtu mazgabarīta autobusu, divās valodās runājošu gidu un starptautisku kompāniju. Četras lielas ekskursijas (tāli izbraucieni uz skaistākajām tuksneša vietām) maksā 120 tūkstošus peso.





Foto: no personīgā albuma